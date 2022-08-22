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明年勞保費率調升至12% 千萬勞工保費負擔將增加

記者江睿智／台北22日電
明年勞保普通事故費率也將調升0.5個百分點至11%，再加計1%的就業保險，整體費率為12%。(本報資料照片)
明年勞保普通事故費率也將調升0.5個百分點至11%，再加計1%的就業保險，整體費率為12%。(本報資料照片)

明年全球景氣動向未明，蔡政府確定將調升明年基本工資外，明年勞保普通事故費率也將調升0.5個百分點至11%，再加計1%的就業保險，整體費率為12%。因勞保費率調升，預估58.8萬家企業或雇主明年全年新增逾114.3億元(台幣，下同，約3.7億美元)法定成本；此外，逾1030萬名勞工保費負擔也會增加。

勞保費率調升，將稍稍緩解勞保財務壓力。以目前投保勞工逾1030萬人計算，明年勞保費率調升0.5個百分點，整體可為勞保挹注逾206億元，短期對於勞保財務雖不無小補，但對於填補勞保財務黑洞，猶如杯水車薪。

一位工商界人士表示，台灣雇主聘雇勞工的法定成本過高，一旦調薪，就連帶要增加勞保、就保、健保、勞退提繳等社會保險法定成本，以勞保為例，雇主負擔比率高達七成，遠高於其他國家，這對雇主相當不公平，也間接造成雇主不太願意為勞工加薪的原因之一。

勞保費率明年調升0.5個百分點，因勞工、雇主、政府三方負擔比為2：7：1，雇主負擔增加最多。以今年6月勞保平均投保薪資為3萬3467元、製造業及服務業受雇員工人數814.2萬人計算，雇主每月平均要為每名勞工多繳約117元保費，全年新增逾114.3億元保費，對雇主新增負擔，不可謂不輕。目前勞保投保單位高達近58.8萬家，都會增加負擔。

勞工保費負擔也增加。若是受雇員工，平均每月增加33元，平均一年新增約400元，全體受雇勞工一年新增32.7億元保費。

而職業工會勞工保費負擔達六成，政府負擔四成，因此明年費率調升，職業工會勞工平均每月增加100元，全體職業勞工一年新增約26億元保費。換言之，勞工保費新增負擔合計近58.7億元。政府整體負擔也增加，預計新增33.7億元。

勞保年金2009年上路時，勞保費率（含就保）為7.5%，實施第3年起每年調高0.5個百分點，調到10%後，改為每2年調高0.5個百分點，直到13%上限。目前勞保費率已進入每2年調升0.5個百分點階段，自2021年起勞保費率（含就保1%）調升至11.5%，今年則未調升；明年元旦起又要調高0.5個百分點，至12%；預計至2027年就會達到13%上限，除非修法，否則不能再調升費率。

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