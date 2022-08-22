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連3年反聖嬰 颱風少 不利水情

記者吳姿賢／台北22日電
最近2年 1年僅1颱風侵台
最近2年 1年僅1颱風侵台

今年至今無颱風來襲，儘管中央氣象局預估，呂宋島東方海面的熱帶性低氣壓最快今天生成馬鞍颱風，但發布海陸警報機率很低，加上預測近期也無其他颱風侵台，可能打破64年來最晚發布颱風警報的紀錄。學者指出，今年是連續第3年「反聖嬰」，相當罕見，若持續下去對明年春雨不利，影響水情。

根據氣象局64年來的統計，史上最晚發布颱風警報是2010年8月30日的南修颱風。氣象局預報員趙紘說，即使馬鞍生成，環流小、強對流區偏南，不太可能發布海警或陸警。

中研院環境變遷研究中心執行長許晃雄說，今年至今無襲台颱風，推測跟「反聖嬰」現象有關，整個西北太平洋都沒有什麼颱風；未來9月又有東北季風影響，颱風侵台機會通常較低。

許晃雄說，今年水情狀況比前年好，梅雨季水量還算充足，水庫不至於太吃緊，但今年是連續第三年的反聖嬰現象，這在歷史上較罕見，原因眾說紛紜，沒有定論，但若持續下去，對明年春雨不太有利；目前有模式推估，反聖嬰現象會在年底減弱，但仍要觀察。

氣象專家彭啟明則說，目前西太平洋今年颱風生成數量僅8個，以歷史平均來說應要有12個，數量或強度都比過去還低，「非常反常」；但以前也曾有類似現象，到了9月、10月就「一周一颱」，今年颱風也可能只是比較晚到。

彭啟明說，9月會有較好的颱風發展條件，尤其東北風下來後，不管颱風是否侵台，都易產生「共伴效應」，為東北部帶來水氣，基隆水情若要紓緩，可能要等到9月中下旬。

颱風不來，溫度也屢創新高。昨受高壓影響及華中暖空氣南下，花蓮富源測站中午飆出41.6℃，為今年自動測站最高溫，打破花蓮卓溪鄉7月的41.4℃紀錄；但自動測站易因品管有誤差，不會列入正式紀錄。

趙紘說，今明兩天依然炎熱，大台北盆地、花蓮縱谷、台東長濱可能出現38℃以上高溫。

高溫

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