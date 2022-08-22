藍綠接力救6人回台 籲專案放寬入境

柬埔寨詐騙事件持續延燒，在立委協助下，21日晚又有五名受困台人返台，並由航警局、屏東縣警局釐清相關案情。(記者黃仲明／攝影)

國民黨 立委洪孟楷、鄭正鈐及吳斯懷日前赴柬埔寨參與民間救援，昨天再成功救出一名青年，並在昨下午順利抵桃園機場 。此外，民進黨立委伍麗華表示，經過借款、匯款一再確認，昨深夜10點多再自泰國 曼谷接回五名受困柬埔寨的年輕人，屏東警方已派員到桃園機場接人。

鄭正鈐表示，受害者因每周4萬人入境管制，家屬一度買不到機票因而求助，他也呼籲政府應思考以特殊專案方式，放寬限制協助人道救援。

鄭正鈐指出，昨日自柬埔寨返台的18歲鄭姓少年，是他們日前在柬埔寨救援回台的同案被害者。家屬在付款贖人後，卻買不到機票返台，對方卻宣稱「沒有機票不能離開」，家屬擔心發生變數，心急如焚致電尋求協助。

此案起源是18歲的林姓男子，透過交友軟體認識自稱在柬埔寨工作的男子「阿文」，對方宣稱介紹1人到柬，就可賺取6000美元。林男找一起長大的好友鄭男及其友人陳男一起前往柬埔寨；但出發前林男突然放鴿子，僅鄭、陳前往，陳男在日前已由鄭正鈐等人帶回台灣。

鄭男家屬對於兒子要出國打工毫不知情，直至接獲兒子求救訊息，表示自己被囚禁、虐打，要家人幫忙籌錢贖身，人蛇集團開口向鄭男家屬要求5000美元，在各方管道協助借錢下，才在期限內湊到贖款。

鄭正鈐透露，這段期間無論是民意代表、台商、社會人士、宗教團體，紛紛透過各種管道展開救援行動，甚至一位勇敢的母親，自己帶著贖金前往柬埔寨，不但救出小孩，還救了四名年輕人。