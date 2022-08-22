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柬埔寨詐騙集團撈金3部曲 付贖金成另類商機

記者張宏業／台北22日電
圖為五名台灣年輕人受困柬埔寨，家人付清贖金後，21日晚從泰國搭機返台。(記者黃仲明／攝影)
圖為五名台灣年輕人受困柬埔寨，家人付清贖金後，21日晚從泰國搭機返台。(記者黃仲明／攝影)

台灣黑幫近年流行去柬埔寨搞詐騙淘金，從事詐騙最需要的就是人力，詐團絞盡腦汁招攬「事業夥伴」出國，不少人依幹部指示、按表操課，賺得盆滿缽滿歡喜返台，也有人遭凌虐毒打，甚至被當「豬仔」轉賣，命運大不同。

最高檢察署與警政署發現，不少「被害人」其實潛藏加害人的角色，他們無法接受半軍事化的集中管理，想臨陣脫逃，被要求支付贖金，起初被害人家屬都願意付贖，沒想到被詐團視為是另種商機，贖金價愈開愈高，導致家屬無力負擔，最後只能透過民間力量或報警求助。民眾在柬國遭受凌虐或勒索的情況經媒體大篇幅報導，局勢一發不可收拾，柬埔寨也被冠上人間煉獄的汙名。

檢警清查發現，柬埔寨的詐團相當狡猾，他們都是透過國外旅行社代訂機票，讓檢警無法掌握人蛇集團的源頭，也是目前辦案的困境。

曾參與電詐的成員說，成立詐團必須先「起桶仔」，也就是籌措股金，以目前行情來說，至少要集資600萬台幣(約20萬美元)才能開桶，費用包括機票、食宿、租屋金、零用金、購買電信設備、手機、電腦等通訊產品。

而詐團要能成功撈金，必須要有三部曲，第一是收集個資，其次是打電話或線上話術、最後則是「脫水」，也就是俗稱的洗錢；所謂收集個資，通常是透過駭客取得百貨公司、特定電商的消費者資料，通常買賣個資都是以百萬筆起跳。

詐團取得個資後，就由第二線的機房人員開始隨機發送訊息，或是打電話與對象聊天，通常在柬埔寨的詐團會邀客戶投資虛擬貨幣、購置不動產、買股票等金融類型為主，行話又稱「資金盤」，投資獲利的保證，實際上都是話術。

被害人上當匯款後，要如何把錢匯回台灣，又是另門學問。通常第三組負責「脫水」的人，本身並非詐團成員，他們是單獨的洗錢組織，負責去外面「收簿子」，也就是收購人頭帳戶，讓詐團以地下匯兌把犯罪手所得匯入人頭戶，最後另外找車手提款，由於風險高，現有不少人改用虛擬貨幣錢包轉帳入金。

個資 虛擬貨幣 投資

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