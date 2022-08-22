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赴柬情侶跨海求救 高雄男被控仲介200人

記者邱瑞杰、石秀華╱綜合22日電
王姓男子在網路貼文，指高雄一名劉姓男子才是真正人蛇，人在柬埔寨當人事主管，已騙了200餘名台灣人到柬國；高雄警方證實劉男數月前已出境至柬國。(記者石秀華／翻攝)
王姓男子在網路貼文，指高雄一名劉姓男子才是真正人蛇，人在柬埔寨當人事主管，已騙了200餘名台灣人到柬國；高雄警方證實劉男數月前已出境至柬國。(記者石秀華／翻攝)

宜蘭廖姓女子隨男友赴柬埔寨工作，淪為詐騙集團禁臠，被恐嚇要賣掉器官。廖女跨海傳訊向家人求救，還說「我傳出去我要馬上刪」，隨後失聯。男友也傳照片給警方，指他被長期上銬，受傷流血化膿，盼有人能救他和女友回台。

檢警查出廖女男友是經陳姓男子（39歲）仲介前往柬埔寨，17日逮捕陳嫌，並查出另一名男子涉案，隔天再帶回偵訊，並以兩人涉犯人口販運防制法，有滅、串證之虞聲請羈押禁見，法院19日裁准。

據了解，30多歲廖女男友因犯案，近日要入獄，加上欠陳姓男子台幣6萬元(約2000美元)，接受陳嫌「仲介」還債，7月上旬搭機前往柬埔寨工作。廖女同行卻身陷險境，8月11日跨海向住在宜蘭縣的家人求救。

警方清查赴柬失聯人員名冊，發現有名男子與廖女搭同班機，聯絡後得知兩人是情侶；廖女男友也向警方求救，傳送一張手腕照片，說被人用手銬銬到流血化膿。

此外，有網友指控高雄劉姓男子是人蛇，在柬埔寨當人事主管，已騙了200餘名台灣人到柬國，並指劉涉電擊、毒打台灣同胞。警方發現劉男確實數月前出境至柬國，是否人蛇或詐團成員，報檢察官指揮調查中。

一名王姓男子在臉書貼文，附上戶籍在高雄的劉姓男子身分證，內文強調「這個才是真正的人蛇，人在柬埔寨貢布波哥山上做人事主管，高雄人，外號羽安，公司叫萬古、萬源、萬利、直營娛樂」。

貼文者說，劉男騙了200多個台灣人到柬埔寨，很可憐，沒有人性，被他電擊、毒打、不給飯吃；「台灣政府如果真的有心，請查明真相，救出200多個台灣人，如有需要配合調查，他本人會全力配合」。

警方留言王男臉書未獲回應，但因貼文具名指控，立即報檢方指揮蒐證，並將劉男列為可能去柬埔寨當詐騙集團的調查對象。經查證，劉男今年5、6月時確從台灣出境至柬埔寨，尚未回台。

詐騙集團 臉書 檢察官

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