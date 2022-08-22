減廢減碳 淨零生活以使用取代擁有

台北101的承租戶公共休息區Sky Park以最少的裝修減少拆除廢棄物，家具、燈具、植栽等設備也以租代買，實踐共享與循環經濟。(記者林俊良／攝影)

走進台北101大樓35樓的Sky Park，布滿植栽、綠意盎然，氣氛如酒店的Lounge Bar、放大版的機場貴賓室，這裡是大樓承租戶共用的休息區，讓員工在此療癒充電，家具、燈具、植栽有部分向廠商租用，部分是上一手的房客留下來再利用，設計團隊只採取少量的裝修，減少拆除的廢棄物，新的裝修也盡量選用可循環利用的建材。

Sky Park每個細節都盡力做到可以再利用，落實減廢減碳 。空間雖小，卻是設計者、九典聯合建築師事務所實踐以租代買、循環經濟的場域。九典在台南歸仁設計沙崙智慧綠能 住宅園區，除了複製這些作法，還進一步實驗「循環建築」，為每一項建材編碼，從設計源頭就用可局部更換的建材零件，將來房子要拆掉重建，建材都能回收再利用，減少再向大自然掠奪資源的頻率。

今年7月1日起，民眾到四大超商買飲料自備環保杯可折價五元，消費者很有感，目的在減用一次性容器，加大減碳力道；台北市環保局更率先在12月1日起，全面禁止北市所有飲料店使用塑膠杯，同時輔導建立循環杯系統，讓未帶環保杯的民眾在統一、全家、星巴克、全聯的部分通路，能租用循環杯。

北市環保局長劉銘龍預估每年可減用7600萬個一次性容器，累積的減量效果逐年擴大，當循環杯逐漸取代紙杯、塑膠杯，正是淨零生活的大躍進。

「邁向2050年淨零碳排，要從淨零生活轉型做起。」環保署表示，行政院宣示的台灣2050淨零排放路徑，提出逐步實現2050淨零目標的四大轉型策略，除能源、產業及社會外，生活轉型是重中之重；聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）的研究指出，從食衣住行等面向著手，改變生活型態、落實低碳生活，能創造四到七成不等的減碳貢獻。

環保署表示，生活淨零轉型策略包含打造以「使用」取代「擁有」的生活方式、培養零浪費及低碳的飲食習慣、推動新舊建物成為淨零循環建築、打造低碳與共享的運輸網路等，需要中央、地方與全民攜手努力。

循環經濟是達成淨零碳排的解方，循環台灣基金會董事長黃育徵說，台灣每人每年平均排碳量10.77噸，是全球人均排碳量的2.45倍，全球排名第19，高於日本、新加坡、荷蘭、德國等國家，產業正面臨國際淨零排放要求，承受巨大壓力，減少製造、提高資源循環運用的低碳營運模式，能讓廠商、消費者和環境3贏，也是製造業因應2050淨零的關鍵策略。

黃育徵舉例，現在消費者平均每2、3年換一次手機 ，每次都是買斷，手機業若改租用，和消費者簽5年、10年的服務合約，使用者與生產者會從一次的交易對象變成長期夥伴。以台灣1600萬青壯人口計算，20年下來原本要製造1億台手機，改採服務化的商業模式，就能減少大量的製造。共享汽車的概念也是如此。