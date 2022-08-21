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不一樣的暑假 這學校創意教學童「爬樹」收穫多

記者謝進盛／台南即時報導
青山國小小朋友們在市府文化局及社區協助，邀請專人教導戶外結繩攀爬要訣。（學校提供）
青山國小小朋友們在市府文化局及社區協助，邀請專人教導戶外結繩攀爬要訣。（學校提供）

位處偏遠山區的台南市東山區青山國小，在市府文化局及社區協助，邀請專人教導學童學習戶外結繩攀爬要訣，有個難忘暑假回憶。

開學在即，青山國小學童今年暑假很不一樣，在社區姐姐王惠珊執行文化局個人社造獎勵「young青山 亮起來」計畫，獲得由專業教練帶領進行2天「戶外體驗教育與運用」課程。

該課程上周共辦理4場次，有30位青山國小小朋友全程參與戶外體驗教育，邀請專業探索教育(P.A.-體驗式學習)引導員蕭麗芬教練及TSPT台灣走繩專業講師柯重賢，以活潑有趣攀樹、走繩及結繩活動，引導社區小朋友實際操作結繩及架繩，運用於當地採收龍眼、荔枝及椪柑等果樹取放技巧，練習身體專注力、平衡感及協調能力，並培養同儕互助合作精神，小朋友們在自然環境及專業教練帶領，玩的不亦樂乎。

林姓學童說，自己原根本不敢攀樹，透過教練引導及鼓勵，竟然出乎意料攀到樹頂，建立了信心，也深刻體會平常阿公阿嬤及父母為了生活，得常攀爬採摘龍眼等果樹辛苦，這是暑假最大收穫。

值得一提的是，出身東山的王惠珊，曾在外地工作10多年，嫁回老家東山後，自己照顧3個小孩，與在地居民互動及孩子教育接觸多，希望能為家鄉做些事情；今年第一次向文化局提出「young 青山 亮起來」社造申請案，便獲選「111年台南市個人社造參與獎勵計畫」，計畫核心為水資源與環境教育，包括5口古井調查訪談、4場戶外體驗教育與運用、2場水資源與生態環境體驗工作坊，藉此關注偏遠教育資源差距與在地文化保留、水資源運用、及社區發展等議題。

青山國小校長郭耿舜及青山社區理事長李政龍及家長陳盈蓁等人指出，感謝王惠珊社造計畫結合社區及學校辦理，山區需要這樣熱愛土地又肯犧牲付出的年輕人。

王惠珊則表示，透過計畫執行，讓偏鄉孩子在學習資源以在地素材為出發點，從認識家鄉到認同家鄉，打造多元學習模式。

青山國小小朋友學習身體平衡感。（學校提供）
青山國小小朋友學習身體平衡感。（學校提供）
台南東山青山國小學生在經專人教導學習「爬樹」，累積更多學習心得。（學校提供）
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