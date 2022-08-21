家人付清贖金 五台灣青年自柬埔寨搭機返台

自柬埔寨逃離的5名年輕人21日晚抵台，於管制區內步行。（記者黃仲明／攝影）

台灣青年被騙到柬埔寨打工淪「豬仔」引發國人關注，花蓮、屏東多個原住民部落也有不少青年前往，立委伍麗華21日在臉書 發文表示「平安落地，五位孩子回來了！」。稍早，5名台灣青年已搭乘華航CI-836航班抵達桃園機場 ，由員警陪同入境，入境後由屏東縣政府警察 局刑警大隊直接帶回屏東。

返台的5名國人由泰國搭乘華航CI-836航班，於21日晚10點13分抵達桃園機場，由航警局刑警大隊陪同入境，這5名年輕人依正常程序通關入境，隨後被帶往航警局，由屏東縣政府警察局刑警大隊進行人口販運被害人鑑別程序釐清案情。

影片來源：聯合新聞網

5名年輕人中的一名男子透露，他平時可以和家長聯絡，也跟家長說他在柬埔寨工作，因為近來傳出柬埔寨詐騙事件，家人因擔心他在柬埔寨遇害，就強烈要求他立刻回台灣，家長跟他工作集團談判後，決定付錢讓他回到台灣。

民進黨立委伍麗華21日晚間在臉書發文表示，平安落地，五位孩子回來了！返家的行程，從他們的照片，看不出武俠小說裡的一寸短、一寸險，反倒是一派冒險遊歷歸來的天真，不想要在血腥世界拚搏，餓了吃，累了睡，十足不懂事的孩子。這些日子，服務處幾位助理的心情舉重若輕，看起來不匆不忙，其實是嚴陣以待。

伍麗華指出，若不是靠著大家的幫忙，又怎麼能讓孩子陸陸續續平安歸來，這其中的繁複與驚險，好比一種靜默的傾軋，像在米粒上刻字，費勁不足為外人道。總是，孩子們回來了，但是，還有許多孩子等著回來。只有一個信念，一個都不能少！代替所有家屬，感謝所有在最困頓的時刻伸出援手的您。