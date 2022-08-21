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中壢仙草老店夜半惡火 1死2傷 火源待查

記者翁唯真／桃園21日電
桃園中壢知名老店「上輝燒仙草」，昨天凌晨發生惡火，釀成一死兩傷悲劇。(記者翁唯真／翻攝)
桃園中壢知名老店「上輝燒仙草」，昨天凌晨發生惡火，釀成一死兩傷悲劇。(記者翁唯真／翻攝)

桃園中壢區知名老店「上輝燒仙草」，昨天凌晨2時許發生惡火，釀成一死二傷悲劇，羅姓老闆娘送醫後傷重不治，劉姓老闆仍在加護病房，12歲的劉姓孫女有吸入性嗆傷，送醫後返家休息，劉家其他五位成員當時剛好在外，躲過一劫。

上輝燒仙草一樓為店鋪，二至四樓自住使用，昨天凌晨疑樓梯間電線走火延燒，火舌迅速竄至二至四樓，導致二、三樓家具、家電、四樓飲品包裝材料，全面陷入火海中。

消防員獲報到場，先利用雲梯車救出在三樓的劉姓女童，再到二樓救出羅婦（62歲），不過羅婦身體多處二度燒燙傷，送醫搶救仍宣告不治。最後被救出的劉男（64歲），當下已失去意識，雙手前臂、臉部有二至三度燒燙傷，送醫恢復呼吸心跳，在加護病房觀察。

上輝燒仙草位於中壢中正路，販售燒仙草、甜湯、豆花等甜品聞名，對面是知名在地冰淇淋店「張豐盛商行」，不僅在地人常來光顧，更有遊客慕名來排隊品嘗。

當地舊明里長鄒富生表示，上輝燒仙草創辦人劉男及羅婦待人客氣，是大家的好鄰居。劉男早期從事木工，後來才轉作燒仙草，經營20多年，劉男兩位兒子都成家，和媳婦一起在店裡幫忙。

鄒富生說他到場時，劉姓女童已獲救，當時她還急喊「阿公阿嬤還在裡面」，聽了相當心疼；劉男的二位兒子、媳婦及一位孫子，當時剛好在另個工廠製作冰棒，五人幸運躲過一劫，但接到消息相當錯愕，急忙趕回家善後。

這場火勢共出動76名消防員、26輛消防車，前後花了一小時將火勢撲滅，消防隊表示，因透天厝有天井，尚無法斷定確切火源在哪，詳情待火調科調查。

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