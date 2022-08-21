打掃列必修 大學挨批想省錢 學者：服務偏鄉更好

勞作教育在大專校院行之有年，其宗旨多是希望培養學生愛校惜福文化，但不少師生、學者、教育團體都認為應廢除。圖為示意圖。(圖／東海大學提供)

勞作教育 在大專校院行之有年，隨著東海大學師生日前發起廢除勞作教育連署，勞作教育存廢再度成為高教話題。學者指出，清潔工作應由學校提供外界就業 機會並給予薪資給付，卻扭曲成以必修課綁定學生勞動，轉化為非對價關係，形同節省人事成本的門路；教育團體也要求應禁止勞作教育，學生繳錢讀書不是來當打掃工。

綜觀各校勞作教育，其宗旨多是希望培養學生愛校惜福文化，並透過勞動參與校園清潔和綠化，至今包括龍華科大、高雄餐旅大學、東海大學、中興大學都仍設有勞作教育課程。

但勞作教育概念近年備受質疑，台大學生會亦曾發起課程改革。學生團體青民協副理事長何蔚慈表示，台大服務學習必修曾包括打掃校內系館，當時引起學生反彈，認為沒有意義，經學生會倡議後，課程有所轉變，學生可選擇做偏鄉服務，不強制打掃。

何蔚慈談到，教育工作者多認為打掃、為環境負責，可培養品德教育，但基本的品德和心態應於國民教育階段的校園打掃中養成，大學教育的觀念應更進階，如從校園走出去服務偏鄉和弱勢族群，而不是以學習之名將清潔事務轉嫁給學生。

私校工會理事長尤榮輝則認為，學校以愛校或培養品格名義強迫學生勞動服務，形同以不當手法剝削勞力，對品德沒有幫助反而做了最壞示範，讓人聯想到共產黨的勞改。要培養志工服務精神，應以選修課讓學生出於志願，而非以零學分、畢業門檻強制勞作，學生繳學費是來讀書的，怎會淪為打掃工。

勞動專家、東華大學法律系副教授張鑫隆表示，勞作教育安排學生掃落葉、掃廁所，其工作內涵本應是學校提供勞工 就業機會並給予薪資給付，卻透過必修課轉化為成非對價關係，變成是學校節省人事成本的門路。

張鑫隆談到，若希望課程有教育意義，內涵應包括要求學生寫事前規畫，完成活動後提出心得報告等，且出發點應是自願、自發尋找服務對象，而非用學分綁定，否則將失去志工服務的精神。