失智時鐘快轉 6年就醫增2成 百分百就醫？「公衛奇蹟」
失智時鐘快速轉動，健保署統計，近六年失智就醫人數成長兩成；且健保就醫人數竟然已極接近專家推估的台灣失智人口盛行率。專家提醒，這樣百分百失智者都已就醫的數字應非台灣創下「公衛奇蹟」，台灣應有更精準的流行病學調查，並設身處地從患者需求出發，才能正確布建資源，真正幫助失智家庭。
9月是國際失智月，失智是導致失能及生活無法獨立的主要原因之一，也帶來極大經濟負擔。關心台灣人民失智資源，本報系聯合報利用健保數據、縣市調查及衛福部資料，加上專家訪查，發現以上「台灣公衛奇蹟」。
調查也發現，照顧壓力是照顧者難以承受之重。各縣市雖積極布建失智照顧資源，但民眾認為流程複雜、分配時數不夠，導致自行、在家照顧比率高。
全台失智人數到底有多少？政府公布的失智人數統計有3個不同的數字，包括去年健保就醫人數29萬6997、依盛行率推估全台患者人數30萬、衛福部長照司統計全台失智症患者約29.7萬。3個數字相近，但代表意義大不相同，盛行率為預估值，盛行率若與就醫人數接近，表示台灣失智確診率接近100%，與現況並不相符。
失智症診斷不易，衛福部公布「失智症防治照護政策綱領2.0」，喊出「失智友善777」，期待2025年達到被診斷患者逾7成。如今盛行率推估數字與醫療診斷人數幾近吻合，台灣失智症協會秘書長湯麗玉表示，等同社區內完全沒有尚未被找到的失智症患者，直言：「這是公衛奇蹟」。
專家進一步分析原因，失智盛行率推估與健保就醫數據都有局限性。雙和醫院副院長胡朝榮表示，目前失智盛行率依據2011年至2013年進行流行病學調查，距離上次流行病調查已10年，衛福部委託國衛院做第二次流行病學調查，預計近期結果將出爐。
胡朝榮表示，民眾可能因輕微記憶障礙或疑似失智就醫，但發現並未失智，所以就醫人數應高於實際患者數。台北榮總失智症治療及研究中心主任王培寧表示，民眾對失智症有更多了解，因此就醫人數變多。
失智症協會理事長、長庚醫院學術組副教授級主治醫師徐文俊建議，健保署應擬定計畫，開放專家學者進行病歷調查或比對，讓健保數據更具代表性與參考價值。健保署長李伯璋表示，待部分負擔新制上路，重新分配資源，可給予更合理給付。
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