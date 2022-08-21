台低薪賺不到錢 原鄉青年出國打工淪豬仔

航警局在桃園機場航廈內放置標語，防治國人受騙至柬埔寨。（記者季相儒／攝影）

台灣青年被騙到柬埔寨打工淪「豬仔」掀起熱議，花蓮、屏東多個原住民部落不少青年前往，不少家長被蒙在鼓裡，前往尋夢的青年，有人是迫不得已、有人出發前就心知肚明，但近來傳回的訊息，讓部落裡瀰漫著不安氣氛。

民進黨立委伍麗華昨表示，有一原民族人付贖換取自由，前天深夜返台，至今已有六人付贖獲釋，另有九人待援。

花蓮萬榮鄉一名馬姓青年6月赴柬埔寨，二個月後化為一罈骨灰，死因成謎。警方近來清查，花蓮有70人在柬埔寨，詐團除以高薪當誘餌，另以親朋好友一個拉一個的方式獵人頭。

有名20幾歲部落少女，家人原以為她在台工作，直到警察 登門，才知道人在柬埔寨，嚇一大跳說「怎麼會這樣」？另個部落裡，一名老婦人原以為孫子人在花蓮工作，沒想到被拐到柬埔寨，如今失去音訊，阿嬤只能每天禱告祈求好消息。

「總不能跟家人說要去做電信機房詐騙吧。」屏東縣一名部落青年透露，多數人出國前大概也知道去柬埔寨從事什麼工作，但都輕描淡寫；此次事件爆發後，許多家屬搞不清楚人為何突然跑到柬埔寨，甚至擔憂子女的安危夜不成眠。

「疫情 衝擊和低薪環境，讓部分原鄉青年也想出國賭一把！」屏東原鄉一名女子的弟弟原本在夜市擺攤，上個月朋友約他到柬埔寨挑戰月薪1萬美元工作，她覺得不合理，但弟弟說台灣賺不到錢，想出國賭一把。這種現象讓愈來愈多部落青年像成串粽子被帶過去。

屏東疑遭誘騙至柬埔寨打工案中以三地門鄉六人最多，鄉長Cemelesai說，原鄉年輕人幾乎都到外地工作，多從事服務業，因疫情影響收入縮水，受高薪誘惑赴東南亞 工作。

「兒子說疫情影響收入，要到國外拚高薪，心有不捨卻也支持！」屏南原民鄉的潘姓婦人滿是無奈。