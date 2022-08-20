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2警戲弄精障男 影片PO網引公憤

記者吳傑沐/苗栗20日電
兩名巡邏警員竟當街戲弄精障男子「立正、稍息」口令動作。（翻攝自臉書社群靠北警察）
兩名巡邏警員竟當街戲弄精障男子「立正、稍息」口令動作。（翻攝自臉書社群靠北警察）

苗栗縣苑裡鎮日前有兩名警員在巡邏時，竟使用警車上擴音器，戲弄一名精神障礙男子，並下達「立正、稍息」口令動作，事後還把影片PO上個人IG，遭網友分享影片並狠批「好大的官威」；警方已對兩員警記過懲處，昨天也向該男子、家屬及社會大眾致歉。

由於兩名警員行徑太離譜，且其中一人還是女警，被批惡劣又沒同理心，通霄警分局調查證實後，認定兩人行為失當，嚴重影響警譽，加重處分各記過一次。

這起事件發生在本月14日清晨5時半，通霄分局苑裡分駐所兩名員警，巡邏時見到一名熟識的精障男子，男子因與當地員警常有互動，基於好玩心態，簡姓女警當街用擴音器開玩笑，對男子喊口令「立正、稍息」、「原地踏步走」、「唱軍歌」，並由開車的曾姓男警錄下影像，兩人當時見男子完成口令動作，不停地在車內訕笑。

影片外流後，有民眾在臉書社群發文，「苗栗的邊開巡邏車用擴音器，對疑似精神異常的民眾下口令，在車道邊一下稍息、一下原地踏步，把民眾當馬戲團猴子耍，還把巡邏車停在馬路中間下口令唱軍歌，開警車的警察還邊開車邊拿手機錄影，這種行為真的不好笑，還丟我們苗栗的臉。」

但是卻有警員留言回應，不懂的人拿來亂做文章，要求「給我下架」撤文，結果卻被網友反嗆「好大的官威」。

通霄分局表示，對員警不當行為部分已交由督察組查處，從重記過調職，所長要受連帶處分，並將加強員警執勤態度行為教育，避免類似情事再發生。

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