坑勞金圖利財團 勞金局前組長游廼文判9年

勞動部勞金局投資組前組長游廼文，被控操縱股價，協助寶佳集團獲利5億元，被依違反證交法判處九年徒刑。（記者王聖藜／攝影）

勞動部勞金局投資 組前組長游廼文，被控勾結寶佳集團前執行長唐楚烈、寶佳資產管理公司投資主管邱裕元，共謀操縱遠百股票 ，讓寶佳獲利5億元（台幣，下同，約1660萬美元），檢方起訴12名被告，但無人認罪，台北地院歷經2年審理，昨依證交法間接操縱股價 罪判游9年徒刑，褫奪公權5年。

唐楚烈、邱裕元各重判8年徒刑，涉案業者中，唐、邱被認定是主要被告，刑度最重；復華投信投資長邱明強依特別背信罪判刑4年，復華副總劉建賢判刑3年8月，復華研究員陳周倫依偽造文書罪判刑10月。

另外，統一投信資深副總經理闕志昌判刑3年8月，統一資深經理郭士慶判刑3月4月，統一資深經理孫民承判刑3年8月，統一研究員俞建業判刑8月；群益投信副總謝志英、研究員湯明真，因罪證不足獲判無罪。

勞金炒股案寶佳集團獲利4億6000萬元，關係企業嘉源公司獲利7000多萬元，合議庭認定，不法獲利總計為5億3千多萬元，宣告沒收。

檢方起訴原認定，唐楚烈、邱裕元為操縱股價，安排「馥邑隱廚」私廚宴，邀請投信業者共商炒股計議，認為游廼文接受高檔飲宴，與唐楚烈、邱裕元、都是貪汙罪的共犯，不過，法官未採認此法律見解。

勞金炒股偵辦轟動一時，因資金操盤具極機密性，深入不易，專案小組「平行」追出游廼文與業者的犯罪事證，沒有「垂直」發展出更高層的公務員涉案。

檢方指控，唐楚烈、邱裕元為讓寶佳、嘉源利用股價落差賺取差價利潤，擇定遠東百貨股票作為標的，結合游廼文驅使投信業者非法操縱遠百股價，游廼文的作風是對內霸凌下屬、對外仗勢濫權，建請法官從重量刑。

判決指出，唐楚烈、邱裕元引誘投資大眾買進股票，破壞證券市場機制，並出脫持股謀求獲利，嚴重破壞交易秩序，考量寶佳集團獲取的財產上利益巨大，唐又位居主導地位，決定重判。

合議庭認定，游廼文擔任要職，本應遵守法令，卻動用寶佳集團的政經影響力，想讓自己升官，與邱裕元謀議以勞動基金幫寶佳出脫股票，有辱官箴；邱裕元與游廼文謀議以攸關勞工權益的資金，承接寶佳的遠百持股，惡性非輕。

游廼文因犯重罪一度羈押，去年8月獲500萬元交保，合議庭為防免逃亡，昨天傳喚他出庭聽判。