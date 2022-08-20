救人被外交部抹黑 網紅Bump痛心

YouTuber「好棒Bump」透露柬埔寨救援是團隊行動，約10人參與。(取材自YouTube)

柬埔寨詐騙 案件愈演愈烈，YouTuber 「好棒Bump」拍攝「詐騙解碼」系列影片並親自參與救援，但因他多次提及外交部刁難不發臨時護照，遭外交部發新聞稿指控「非事實」，甚至表示他的影片內容有誤、帶風向，讓原先還想繼續救人的Bump徹底被惹怒，宣布該系列永久停更。

據ETtoday報導，Bump援救被詐騙囚禁的台灣人，成了眾人口中的英雄，但外交部先發澄清文「切勿以訛傳訛，避免誤導國人」，不料18日突改口「感謝救援」。對此，Bump在IG嗆聲，「感謝我有什麼用...請不要把重點擺錯。」

Bump表示，他是因為受害者家屬向他求救才出手幫忙，但這些人在找他之前一定有先找外交部，要不是外交部沒有作為也不會輪到他，而外交部的人脈和能力一定都比他多好幾倍，差別只在於「從頭到尾你們根本沒有去在乎這些人」。Bump更點名外交部長吳釗燮，要他講清楚未來將如何救援，「現在不是我對不起我國家，是我國家對不起我啊」。

另據聯合新聞網報導，Bump在接受朱學恆專訪時透露，救援至今經手受害者有40多位，其中「失敗的也很多」。

他透露柬埔寨救援是團隊行動，約10人參與，過程不僅花錢，還很危險，Bump表示，救援金額有受害者付，也有他和友人支援，並透露從杜拜事件到近期大眾關注的柬埔寨事件，救援所耗費的金額已有一、兩百萬台幣(約3.5到6.5萬美元)，且不包含影片拍攝的花費。

而被問到是怎麼從拍攝影 片到實際投入救援行動？他表示「就是遇到了」，他表示杜拜是他首次拍成功的，但並非他第一次收到求救訊息，透露早在杜拜前就收到不少訊息，但聯繫到一半人就消失了。他說，受害者「黑數」實際有多少人，沒有人可以知道。