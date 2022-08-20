我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮：若普亭會出席G20峰會 澤倫斯基也應該到場

通膨飆…養一個孩子到17歲要花31萬 平均每年1.8萬

救人被外交部抹黑 網紅Bump痛心

台灣新聞組／綜合20日電
YouTuber「好棒Bump」透露柬埔寨救援是團隊行動，約10人參與。(取材自YouTube)
YouTuber「好棒Bump」透露柬埔寨救援是團隊行動，約10人參與。(取材自YouTube)

柬埔寨詐騙案件愈演愈烈，YouTuber「好棒Bump」拍攝「詐騙解碼」系列影片並親自參與救援，但因他多次提及外交部刁難不發臨時護照，遭外交部發新聞稿指控「非事實」，甚至表示他的影片內容有誤、帶風向，讓原先還想繼續救人的Bump徹底被惹怒，宣布該系列永久停更。

據ETtoday報導，Bump援救被詐騙囚禁的台灣人，成了眾人口中的英雄，但外交部先發澄清文「切勿以訛傳訛，避免誤導國人」，不料18日突改口「感謝救援」。對此，Bump在IG嗆聲，「感謝我有什麼用...請不要把重點擺錯。」

Bump表示，他是因為受害者家屬向他求救才出手幫忙，但這些人在找他之前一定有先找外交部，要不是外交部沒有作為也不會輪到他，而外交部的人脈和能力一定都比他多好幾倍，差別只在於「從頭到尾你們根本沒有去在乎這些人」。Bump更點名外交部長吳釗燮，要他講清楚未來將如何救援，「現在不是我對不起我國家，是我國家對不起我啊」。

另據聯合新聞網報導，Bump在接受朱學恆專訪時透露，救援至今經手受害者有40多位，其中「失敗的也很多」。

他透露柬埔寨救援是團隊行動，約10人參與，過程不僅花錢，還很危險，Bump表示，救援金額有受害者付，也有他和友人支援，並透露從杜拜事件到近期大眾關注的柬埔寨事件，救援所耗費的金額已有一、兩百萬台幣(約3.5到6.5萬美元)，且不包含影片拍攝的花費。

而被問到是怎麼從拍攝影片到實際投入救援行動？他表示「就是遇到了」，他表示杜拜是他首次拍成功的，但並非他第一次收到求救訊息，透露早在杜拜前就收到不少訊息，但聯繫到一半人就消失了。他說，受害者「黑數」實際有多少人，沒有人可以知道。

詐騙 攝影 YouTuber

上一則

黑白集／網紅幫政府救人 政府卻在扮網紅

下一則

台灣人平均壽命降為80.86歲 學者：與疫情有關

延伸閱讀

遭網紅修理 巴西總統搶他手機

遭網紅修理 巴西總統搶他手機
逃出柬埔寨 驚險72小時1手交錢1手交人

逃出柬埔寨 驚險72小時1手交錢1手交人
烏克蘭國會擬成立友台小組 台外交部：高度歡迎

烏克蘭國會擬成立友台小組 台外交部：高度歡迎
機場舉牌阻誘騙人口販運 綠委：真的沒用

機場舉牌阻誘騙人口販運 綠委：真的沒用

熱門新聞

台灣傳統產業千金要調查老公與媽媽的關係，因為婚後同住意外發現媽媽很常進去臥室，某次卻發現媽媽離開後，老公裸體在床，最後裝針孔果真拍到「顛鸞倒鳳」的畫面。（示意圖／Ingimage）

女老闆激戰女婿被拍 千金見畫面冷笑：我老公厲害吧

2022-08-18 20:15
自主防疫期間應遵守之防疫規範。(圖：指揮中心提供)

台灣邊境檢疫再鬆綁 9月1日起4天自主防疫改「1人1室」

2022-08-15 02:28
台灣外交部常務次長俞大㵢（右）在桃園機場迎接參院外委會亞太小組主席馬基。（台外交部提供）

5參眾議員14日至15日訪台 將見蔡英文、拜會立法院

2022-08-14 08:21
台退將于北辰在政論節目談攔截中共飛彈。（三立電視截圖）

台退將于北辰的「天弓三發數學題」 考倒兩岸網友

2022-08-14 10:26
情侶被帶到泰國轉機，轉賣緬甸KK園區。（圖：當事人提供）

異鄉打工噩夢 台20歲情侶赴柬被賣 祖父籌6.6萬美元救回

2022-08-15 20:21
中國中台辦、國台辦16日公布新一批「台獨清單」制裁對象。（國台辦官網）

中方新增7名「台獨清單」中媒詳述他們「做過的事」

2022-08-16 15:32

超人氣

更多 >
專挑中國留學生？澤西市攻擊連6案 手法逐次升級

專挑中國留學生？澤西市攻擊連6案 手法逐次升級
洛杉磯快閃族放肆哄搶 7-11便利店 視頻全在錄

洛杉磯快閃族放肆哄搶 7-11便利店 視頻全在錄
領了社安金 是否還有資格拿糧食券？

領了社安金 是否還有資格拿糧食券？
余天寸步不離女兒病房 痛心同意不再急救余苑綺

余天寸步不離女兒病房 痛心同意不再急救余苑綺
華人父母生混血兒親子鑑定還母清白 醫師、專家說話了

華人父母生混血兒親子鑑定還母清白 醫師、專家說話了