我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮：若普亭會出席G20峰會 澤倫斯基也應該到場

通膨飆…養一個孩子到17歲要花31萬 平均每年1.8萬

難籌15萬贖金 人蛇威脅分屍

台灣新聞組／台北20日電

立委鄭正鈐、洪孟楷等3名國民黨立委赴柬埔寨救援一名19歲陳姓男子返台，不過與陳男同行還有不少台灣人，其中一名18歲鄭姓友人仍滯留柬埔寨。鄭媽媽接受採訪透露，兒子在柬埔寨不斷遭毆打、痛到無法進食，對方開出15萬2000元新台幣（約5047美元）贖金，對方並威脅若未付贖金，要將兒子「拖去後山分屍」。

警方追查發現，陳男是被同村好友林男誘騙出國。林男供稱，仲介一人可獲6000美元，他先後介紹陳男及鄭男出國，但卻一毛未拿到，警方訊後將林男移送檢方偵辦。

鄭媽媽表示，兒子2日跟她說要去台中當保全，她當時問他，「你未滿20歲，為何有辦法去？」當時陳男在旁邊，說是親戚介紹，沒想到3日凌晨，就得知兒子已去桃園機場

鄭媽媽5日接到兒子求救電話，說自己一直被打，她問兒子在柬埔寨嗎？兒子不肯說。她問，「如果是，你就嗯一聲；不是的話，就嗯兩聲」，鄭男嗯一聲後，說他每天無故被打，也痛到吃不下。

鄭姓夫妻都是臨時工，家中有4個孩子，他們付不出贖金。鄭媽媽說，她的大哥願意出錢，但希望能看到人（回台灣）再付。於是他們輾轉透過陳男的親戚，盼能在這次「一手交人、一手交錢」時，先付贖金、帶回鄭男後，大哥再付錢給陳男家人，但陳男家人並未同意。

此外，一名兒子被騙去柬埔寨、先前才獲救返國的段媽媽表示，透過兒子轉述，才知道許多台人家境清寒，懷著改善家計夢想到柬國，卻受困當地；段媽媽透露，民間在當地的救援愈來愈難，在救援兒子過程花了1萬美元以上，「如果沒錢的話，是完全沒機會的」。

國民黨 機場

上一則

國台辦：柬埔寨台胞可向中國使館求助

下一則

專家：國家機密有規範 不應是政府遮羞布

延伸閱讀

震撼 柬埔寨賭場暴動 大批越南人出逃跳河

震撼 柬埔寨賭場暴動 大批越南人出逃跳河
藍委赴柬救人 返台航警大陣仗搶人爆衝突

藍委赴柬救人 返台航警大陣仗搶人爆衝突
逃出柬埔寨 驚險72小時1手交錢1手交人

逃出柬埔寨 驚險72小時1手交錢1手交人
新聞眼／兩岸共打停頓 台打詐國家隊淪口號

新聞眼／兩岸共打停頓 台打詐國家隊淪口號

熱門新聞

台灣傳統產業千金要調查老公與媽媽的關係，因為婚後同住意外發現媽媽很常進去臥室，某次卻發現媽媽離開後，老公裸體在床，最後裝針孔果真拍到「顛鸞倒鳳」的畫面。（示意圖／Ingimage）

女老闆激戰女婿被拍 千金見畫面冷笑：我老公厲害吧

2022-08-18 20:15
自主防疫期間應遵守之防疫規範。(圖：指揮中心提供)

台灣邊境檢疫再鬆綁 9月1日起4天自主防疫改「1人1室」

2022-08-15 02:28
台灣外交部常務次長俞大㵢（右）在桃園機場迎接參院外委會亞太小組主席馬基。（台外交部提供）

5參眾議員14日至15日訪台 將見蔡英文、拜會立法院

2022-08-14 08:21
台退將于北辰在政論節目談攔截中共飛彈。（三立電視截圖）

台退將于北辰的「天弓三發數學題」 考倒兩岸網友

2022-08-14 10:26
情侶被帶到泰國轉機，轉賣緬甸KK園區。（圖：當事人提供）

異鄉打工噩夢 台20歲情侶赴柬被賣 祖父籌6.6萬美元救回

2022-08-15 20:21
中國中台辦、國台辦16日公布新一批「台獨清單」制裁對象。（國台辦官網）

中方新增7名「台獨清單」中媒詳述他們「做過的事」

2022-08-16 15:32

超人氣

更多 >
專挑中國留學生？澤西市攻擊連6案 手法逐次升級

專挑中國留學生？澤西市攻擊連6案 手法逐次升級
洛杉磯快閃族放肆哄搶 7-11便利店 視頻全在錄

洛杉磯快閃族放肆哄搶 7-11便利店 視頻全在錄
領了社安金 是否還有資格拿糧食券？

領了社安金 是否還有資格拿糧食券？
余天寸步不離女兒病房 痛心同意不再急救余苑綺

余天寸步不離女兒病房 痛心同意不再急救余苑綺
華人父母生混血兒親子鑑定還母清白 醫師、專家說話了

華人父母生混血兒親子鑑定還母清白 醫師、專家說話了