難籌15萬贖金 人蛇威脅分屍

立委鄭正鈐、洪孟楷等3名國民黨 立委赴柬埔寨救援一名19歲陳姓男子返台，不過與陳男同行還有不少台灣人，其中一名18歲鄭姓友人仍滯留柬埔寨。鄭媽媽接受採訪透露，兒子在柬埔寨不斷遭毆打、痛到無法進食，對方開出15萬2000元新台幣（約5047美元）贖金，對方並威脅若未付贖金，要將兒子「拖去後山分屍」。

警方追查發現，陳男是被同村好友林男誘騙出國。林男供稱，仲介一人可獲6000美元，他先後介紹陳男及鄭男出國，但卻一毛未拿到，警方訊後將林男移送檢方偵辦。

鄭媽媽表示，兒子2日跟她說要去台中當保全，她當時問他，「你未滿20歲，為何有辦法去？」當時陳男在旁邊，說是親戚介紹，沒想到3日凌晨，就得知兒子已去桃園機場 。

鄭媽媽5日接到兒子求救電話，說自己一直被打，她問兒子在柬埔寨嗎？兒子不肯說。她問，「如果是，你就嗯一聲；不是的話，就嗯兩聲」，鄭男嗯一聲後，說他每天無故被打，也痛到吃不下。

鄭姓夫妻都是臨時工，家中有4個孩子，他們付不出贖金。鄭媽媽說，她的大哥願意出錢，但希望能看到人（回台灣）再付。於是他們輾轉透過陳男的親戚，盼能在這次「一手交人、一手交錢」時，先付贖金、帶回鄭男後，大哥再付錢給陳男家人，但陳男家人並未同意。

此外，一名兒子被騙去柬埔寨、先前才獲救返國的段媽媽表示，透過兒子轉述，才知道許多台人家境清寒，懷著改善家計夢想到柬國，卻受困當地；段媽媽透露，民間在當地的救援愈來愈難，在救援兒子過程花了1萬美元以上，「如果沒錢的話，是完全沒機會的」。