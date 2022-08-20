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航警機場搶人 法界：侵犯赴柬被害人人身自由

台灣新聞組／台北20日電
國民黨立委鄭正鈐（後排右起）、洪孟楷及吳斯懷赴柬埔寨救回陳姓青年，航警局大隊人馬卻率先進入空橋堵人，試圖帶走該名青年，與立委爆發口角。（影片截圖／鄭正鈐辦公室提供）
國民黨立委鄭正鈐（後排右起）、洪孟楷及吳斯懷赴柬埔寨救回陳姓青年，航警局大隊人馬卻率先進入空橋堵人，試圖帶走該名青年，與立委爆發口角。（影片截圖／鄭正鈐辦公室提供）

國民黨立委18日從柬埔寨救回陳姓青年，但在機場與航警局發生搶人衝突，行政院長蘇貞昌19日批立委阻撓警方辦案，警政署長黃明昭與高檢署檢察長張斗輝也提出是為調查受騙過程、保護安全等理由。但學者及法界人士質疑檢警提出的執法理由，台北大學法律學系教授李榮耕表示，「假設檢警提出的道理成立，這人恐怕永遠回不了家」。

黃明昭與張斗輝、航警局長鄭明忠共同主持記者會，表示因多起案件已查知有國內幫派組織涉入，為保護被害人人身安全必要，要對被害人進行訊問、保護等必要辦案程序。他們強調，所有過程合乎法律程序，對於被阻撓深感遺憾。

對於檢警說法，法界人士不以為然。李榮耕表示，檢警基於遭營救民眾在全案中，究竟是被害人、被告或證人角色不清，即使認有訊問釐清必要，但依刑事訴訟法，就算是證人，也要經傳喚未到才能拘提，若一下機就要把人帶走偵訊，事涉人身自由，檢警需有更充足理由。

資深檢察官指出，被害人只有證人身分，不是嫌疑犯，「警察連強制約談的權力都沒有」；人口販運防制法的被害人鑑別身分，基本上也要當事人同意，不能當場把人逮捕。

航警局當時指出，被害人家屬向屏東縣警局報案協尋，必須保護被害人安全、了解受騙過程，未料遭立委阻撓。

不過，洪孟楷還原現場強調，航警局現場從頭到尾「沒講過要偵查」，且帶大隊人馬來時，一開始先說「上面交代」，後來又說「保護當事人」，最後又扯到「防疫規定」，且航警局全程沒有出示任何搜索、偵查的相關文件。

洪孟楷表示，當場一再詢問航警局是依據什麼法條行事，但航警局回答不出來，又如果是防疫考量，那其他旅客也要防疫，為何單獨要帶走陳男，他質疑航警局是受多大壓力，才要這樣說法「一日數變，背離事實」。

高檢署檢察長張斗輝（左起）、警政署長黃明昭及航警局長鄭明忠針對立委從柬埔寨救回陳...
高檢署檢察長張斗輝（左起）、警政署長黃明昭及航警局長鄭明忠針對立委從柬埔寨救回陳姓男子、在機場引發搶人風波一事說明，但挨學者批執法依據不足。（記者林伯東／攝影）

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