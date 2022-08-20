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黑白集／網紅幫政府救人 政府卻在扮網紅

黑白集

藍軍立委從柬埔寨救回一名台青，警政署卻在機場攔截，欲強行把人帶走。蔡政府有沒有搞錯，這個年輕人是「受害者」，你們卻把他當「嫌犯」。若是為了封他口，那就更離譜了，公權力可以這樣用嗎？

台青淪為新南向國家人蛇集團獵物，各方都在設法營救，只有民進黨像沒事人一樣。先前網紅Bump公布其救援影片，竟遭外交部指責「誤導國人」；政府只顧顏面，完全罔顧事實。直到網路炸鍋，外交部才改口稱謝，簡直是神經麻痺。包括台灣幫派協助救人，內政部譏諷說：「黑幫分飾神鬼」。救人沒半步，風涼話一大堆，民進黨以為幫派都像政客一樣沒血沒淚沒人性嗎？

民進黨該慚愧的不止如此。台青遭販賣的新聞曝光後，蔡總統無一句關切，她念茲在茲的唯有選舉。她下令「全黨挺十八歲公民權」，「贏回宜蘭」，就是不提搶救淪落海外的台青。也難怪網民酸說，網紅在幫政府救人，「政府卻在扮演網紅」。

蔡英文可能不知道，台灣也有《人口販運防制法》，制訂及修改都在馬政府時代。當時背景，是為了防止犯罪集團把東南亞的婦女、勞工或未成年人賣到台灣，從事性交易或其他非法剝削，因而設計了一套救援、保護、安置及遣返機制。

曾幾何時，重視人權的台灣，變成了人口被販賣國。而民進黨還在裝儍。（轉載自聯合報）

民進黨 幫派 東南亞

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