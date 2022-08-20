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女蛇頭男黨羽騙兩人出國收12萬被逮 母求情:他很乖

記者林佩均／台中20日電
警方查扣邱嫌手機與存簿等相關贓證物。(圖：讀者提供)
警方查扣邱嫌手機與存簿等相關贓證物。(圖：讀者提供)

檢警日前拘捕在台女蛇頭張女，追查發現其黨羽邱嫌涉嫌以網路高薪「偏門工作」拐騙王女、許男出國，許男因身體因素返國，王女卻遭限制行動，尚未回國。警方前天逮捕邱嫌，邱嫌母親在旁向警方哀求並稱兒子乖巧，不會犯罪。警方查扣贓證物，警詢後移送，法院裁定羈押禁見。

台中地檢署指揮台中市警局清水分局、刑事警察大隊偵七隊，18日在外埔區拘提邱嫌，經查邱嫌就是人蛇集團在台首腦張女旗下黨羽，警方現場查扣手機五支及存摺二本等證物，訊後依涉嫌刑法意圖營利詐騙使人出國及違反人口販運防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌移送，裁定羈押禁見。

據悉，八年級生邱嫌開銷用度仰賴父母，警方登門拘提時，邱嫌母親在旁不斷哀求，並向警方稱兒子一向乖巧，不可能犯罪；邱嫌則避重就輕稱，只收取12萬元仲介費，送被害人王女與許男出國至柬埔寨，其餘細節他不清楚。

檢警發現，被害人王女與許男於6月初在交友網站認織邱嫌，並在臉書社團「偏門工作」以10萬元台幣（約3300美元）薪酬為誘因，招募打字員，1分鐘30個字以上。

6月7日由邱嫌開車招募二人到桃園，交由主嫌張女接送被害人到旅館，辦完護照及簽證就到桃園機場搭機出境。

因許男出境後身體不適，已於7月17日平安返台，但王女尚未返台，已通報刑事局追查，並循外交管道釐清王女下落與安全。

據調查，王女上月初失蹤，家屬到派出所報案協尋，隨後得知王女已出境，檢警展開追查，家屬表示，妻子有透過通訊軟體報平安，有提到行動被限制，希望家屬匯款1萬3000元美金贖金，讓她早日回國。

警方逮捕人蛇集團在台首腦張女的旗下黨羽，邱嫌在台中市外埔區落網。(圖：讀者提供)
警方逮捕人蛇集團在台首腦張女的旗下黨羽，邱嫌在台中市外埔區落網。(圖：讀者提供)
警方逮捕邱嫌，邱嫌母親(右)在旁不斷哀求警方放過兒子，並稱兒子乖巧，不會犯罪。(...
警方逮捕邱嫌，邱嫌母親(右)在旁不斷哀求警方放過兒子，並稱兒子乖巧，不會犯罪。(圖：讀者提供)

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