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已接20件柬詐陳情 立委伍麗華籲伸援手籌贖金

記者魏斌／屏東20日電
伍麗華報訊指有一名被騙赴柬埔寨的部落族人，因付贖換取自由。(圖：取自伍麗華臉書)
伍麗華報訊指有一名被騙赴柬埔寨的部落族人，因付贖換取自由。(圖：取自伍麗華臉書)

台灣人遭誘騙赴柬埔寨打工遭非人待遇，引發關注。立委伍麗華今天表示，又有一人付贖換取自由，已輾轉從金邊、曼谷於昨天深夜返回台灣，接下來還有四名部落青年因家人籌措贖金，應該也能陸續獲釋返台。

伍麗華透露，剛獲釋的被害人，昨天清晨不到6時，就在辦事處人員協助下抵達金邊機場「躲在外面等機場開門」，約10時進海關，下午5時才抵達曼谷機場，經過轉機，深夜10時19分平安抵達國門。

7月15日關注柬埔寨詐騙案至今，伍麗華接手陳情的被害人已逾20人，透過其提供線索，警方攔截救回5人，在台親友自籌贖金救回11人。伍麗華透露，因全案引發國際關注，贖金已從一個月前的80萬（台幣，下同，約2.6萬美元）一路降到10萬。

雖然贖金已壓低，但面對現實困境仍讓救援行動困難重重。伍麗華說，她最最難過的就是面對家屬籌措不到錢的窘境，有遭誘騙女子傳訊息告知，公司已同意讓她回來，但要清償欠款及機票錢，但聯繫在台家屬，卻發現家人已酒醉睡著，還有一位女孩想找被騙赴柬的哥哥，兄妹倆的父親早已去世，母親改嫁，她手上只有最後一次跟哥哥視訊，他吃飯的餐廳截圖，想救哥哥但身上也沒有錢。

伍麗華強調，這些孩子都沒有太多資源，甚至一再受劫，生命充滿無可奈何。對於家屬籌措贖金困難，她努力提供「免息借款」，也希望有人可以伸出援手，如果有人願意幫助孩子回來，重建他們的生命，相信這份溫暖，會成為他們困苦生命中乍現的曙光。

伍麗華呼籲善心人士無息借款，助家人付贖。(記者魏斌／攝影)
伍麗華呼籲善心人士無息借款，助家人付贖。(記者魏斌／攝影)

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