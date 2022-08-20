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台灣人平均壽命降為80.86歲 學者：與疫情有關

台灣新聞組／台北20日電

內政部昨公布去年「簡易生命表」，台灣人的平均壽命為80.86歲，比前年81.32歲略降。其中男性77.67歲、女性84.25歲，與2019年同為歷年次高；另外與聯合國公布2019年全球平均壽命比較，台灣男、女性平均壽命分別高於全球平均水準7.5歲及9.3歲。

內政部指出，受人口老化影響，去年台灣人的死亡人數為18萬4457人，較前年增加1萬1295人。其中，65歲以上死亡人數13萬7254人，占全國74.41%，較2020年增加1萬67人。

據本報系聯合報報導，內政部說明，去年標準化死亡率較上年上升3.8%，致台灣人平均壽命較2020年減少0.46歲，其中男性減少0.44歲、女性減少0.50歲。觀察近10年數據，過去也曾出現單一年度平均餘命下降情形，屬正常統計上發生的短期波動現象。長期而言，台灣人平均壽命仍呈現上升趨勢，由2011年的79.15歲，增至2021年80.86歲。

內政部表示，以直轄市而言，去年的台灣人平均壽命，呈現自北而南遞減的情形，以台北市84.17歲最高，其餘依序為新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市。此外，東部縣市平均壽命皆較西部各縣市低。

據台北中國時報報導，學者認為台灣人平均壽命縮減跟標準化死亡率上升，這兩項數字具體顯示，死亡數上升導致壽命減短，絕對跟疫情有關，且比對指揮中心公布因染疫死亡數，恐怕仍有一定的死亡黑數存在。

另據衛福部統計，去年因新冠肺炎疫情死亡896人，包含台灣人國外死亡57人，占全體死亡人數之0.49％。

內政部 疫情 聯合國

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