逃出柬埔寨 驚險72小時1手交錢1手交人

國民黨立委洪孟楷（圖左一）、鄭正鈐（圖右二）及吳斯懷（圖左二）到柬埔寨推動救援機制，三位立委在當地救出一名19歲的陳姓受困男子（圖中），18日回到桃園機場。（記者黃仲明／攝影）

台灣人遭詐騙到柬埔寨落入工作陷阱、遭人口販運事件頻傳。國民黨 立委洪孟楷、鄭正鈐及吳斯懷15日赴柬埔寨啟動救援，72小時救出一名19歲的陳姓受困男子，昨天返抵桃園機場。還原17日救援過程，鄭正鈐與友人開夜車七小時赴西港救援，以美元付贖「一手交錢、一手交人」，陳男工作的「公司」內仍有超過百人受困。

據轉述，陳男原在台灣從事月薪兩、三萬台幣的工作，本月3日遭朋友騙去柬埔寨，拐騙方聲稱在柬待遇好、環境好，「像度假一樣」，實際卻是詐騙工作。陳男一下飛機就被帶到柬埔寨西港一處園區，十人住一房，「公司」內有約百人，各有各的「工作」；當時同行還有另位原在工地工作的18歲友人，因付不出贖金，至今仍受困。

陳男主要任務是負責「網路釣魚」，要騙以前國小、國中、高中同學來柬，也因此他有手機 可使用，不過若被發現偷偷打開手機定位或報警，手機就會被沒收，不聽話者會被毆打、電擊、關到「小黑屋」，有些還會被栽贓販毒遭帶走，陳男受困兩周內遭拳腳相向，返台時膝蓋依然腫脹。

陳男透過家人發出求救訊息，三名立委聯絡台商及台人當地人脈，和控制該男子的公司達成付贖協議。17日晚間，他和友人開車赴位在西港的園區，來回七小時，當場將人接走後返台，並未透過台、柬或官方人員。

鄭正鈐表示，柬埔寨詐騙集團 未必是柬埔寨人，大多由中國人、台人或星、馬等不同國人操控，對方談判代表透過陳男手機的LINE帳號聯繫，雖講中文，但口音不似台灣人。

陳男家屬在談判贖金後，鄭正鈐動用人脈，找到曾去過該園區的台、柬友人，和對方「交易」。他們分兩車開車四小時，從金邊跨省馳援，抵達時已凌晨1時。「公司」位置荒涼，是數十家公司聚集的產業園區，沿途還有通過數個柵欄警衛崗哨，戒備森嚴。

救援困難點，除了園區不易抵達、警方沒有著力點，更難確保談贖金後會不會被騙或坐地起價。全程宛若電影情節，陳男被對方帶出時，崗哨的燈都打在團員身上，使用美元現鈔「一手交人、一手交錢」，所幸陳男看起來並未受虐待，不過手機被沒收。

鄭正鈐強調，陳男是很幸運案例，最感謝還是願意協助的台商及當地台人，且好在有人去過該園區，不然根本找不到路。

據了解，當地台商對詐騙案普遍低調，對外強調是「台灣人騙台灣人」或「中國人騙台灣人」，擔心柬埔寨事件「渲染過頭」，讓柬再次停發簽證。

國民黨昨抨擊，蔡政府面對詐騙及人口販運束手無策，「新南向政策」更是失能，成為柬埔寨詐騙案關鍵原因。