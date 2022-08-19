數位中介法規範模糊 PTT若被納管：等於命令關站

NCC修訂「數位中介服務法草案」，18日舉行第三場說明會，PTT代表直言一旦被納管，跟命令關站相去不遠。（記者杜建重／攝影）

國家通訊傳播委員會（NCC）修訂「數位中介服務法草案」，昨天舉行第三場公開說明會，對於法規執行細節，知名平台業者均提出實務上窒礙難行之處，PTT（批踢踢實業坊）代表更直言，「中介法」若真要把非營利組織PTT納管，「那就等於跟命令PTT關站相去不遠。」

昨天會中也討論到線上遊戲是否會納管，業者普遍認為，「中介法」在許多規範上寫得相當模糊；也有業者說，直到昨天才知道，未來恐怕連「線上遊戲」也都要納入管理。

NCC表示歐盟 「數位服務法」並未排除線上遊戲是數位中介，因為線上遊戲會串連很多人同時在線上對打或通訊，未來不排除納管。

NCC從8月起一連舉辦三場公開說明會，前兩場針對學者、公協會以及ISP（網際網路連線技術服務供應商）說明中介法草案，昨天則是針對所有知名平台服務供應商，包含LINE、PTT、巴哈姆特、Dcard、Yahoo、樂天、網路家庭、Mobile 01、微軟 等知名平台軟體業者，聽取國內知名數位平台對草案的看法。

昨天說明會由巴哈姆特副執行長陳建仁打頭陣，他說，作為原生社群 平台，針對言論自由相關規定，業者無所適從。陳建仁並以最近熱門的論文門事件為例，有人張貼某參選人論文涉及抄襲，平台若是看到貼文，究竟要不要刪文，這可能涉及誹謗，但如果又有另一人表達這個抄襲貼文有誤，到底該不該刪？

陳建仁說，平台要到哪裡去找相關人才來對所有貼文進行判斷，「對難以判斷的檢舉案，我只能選擇一律刪除，以求免責，這對於言論自由造成非常大的危害。」

眾多業者之中，相對於其他數位平台都以營利為目的，鄉民最多的PTT則是非營利組織，針對中介法是否該納管PTT？PTT法務部顧問許哲仁說，PTT作為非營利組織，究竟是否被納管，從目前的法條來看並不清楚，尤其，PTT目前使用人數距離230萬人還有一段距離，草案要求大的商業平台應該要負擔特別義務，現在的PTT根本做不到，如果中介法一定要將資源稀少的PTT納管，「那就等於跟命令PTT關站相去不遠。」

針對PTT疑慮，NCC綜合規劃處科長劉佳琪指出，草案並未特別考慮是否為營利性質，歐盟規範方向是「線上守門人」，因守門人接受各方資訊、傳遞給更多人，當然會有一定社會問責。NCC綜合規劃處長王德威則說，技術上做不到的也不可強人所難，中介法是參考歐盟規範，但其他國家法令也不能直接移植，NCC會根據業者看法，持續調整中介法內容。