79歲老翁悶死腦麻女 逾千人連署籲特赦

79歲陳姓老翁照料患有腦性麻痺女兒長達50年，前年因不忍女兒長年為病所苦，用棉被悶死女兒，遭法院判刑兩年半定讞，即將入獄服刑，國民黨立委陳以信昨與民間團體舉行記者會，呼籲蔡英文 總統特赦。總統府回應，會審慎研究。

陳以信表示，辦公室助理黃筱智是腦麻患者，但她不畏身體限制，獨立完成大學與碩士學習，畢業後擔任國會助理。黃筱智說，看到陳姓老翁遭遇，心情沉重無以言喻，她願以腦麻患者身分站出來，代表參與連署的11個腦麻團體，及關心此議題的民眾，呼籲蔡總統將心比心，特赦陳姓老翁免其入獄服刑。

黃筱智表示，自己遇過案例包括，一位偏鄉單親媽媽，24小時照顧腦麻孩子無微不至，爸爸因受不了壓力罹患憂鬱症，兩人離婚。另一位單親爸爸因疫情 丟了工作和收入，每天在家自行照顧重度腦麻兒，附近的身障日照中心因個案程度較嚴重也拒收。

與會腦麻團體代表認為，政府應有妥善長照政策，不該讓重症腦麻者成為社會安全網的邊緣人，希望政府能讓腦麻家庭有好生活品質，勿讓悲劇重演。由黃筱智領銜的陳請蔡英文總統特赦，兩天內獲超過1200名民眾連署。

總統府發言人張惇涵表示，總統府有注意到此案件，將就本案進行審慎研究。

陳父悶死腦麻女兒案，一審認為他的行為「情堪憫恕」，兩次減刑後判刑二年六月並建請總統特赦；陳父上訴請求緩刑，不過高院 認不符緩刑要件，且法院無權建請總統特赦，二、三審都判決駁回上訴，全案定讞。