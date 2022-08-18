數服法可標警語 林智堅論文就甭檢驗了 學者：以後只能批明星

國家通訊傳播委員會（NCC）日前公告「數位中介服務法」草案，引發議論。元智大學資訊管理系教授周韻采昨批評，數服法草案賦予主管機關不需經法院判定，即有認定假訊息及「標註警語」權力，例如新竹市前市長林智堅 爆論文案時，若依草案要求涉及林智堅抄襲言論都不能討論，論文案根本不會被公開檢驗。

本報系聯合報報導，根據數服法草案，只要主管機關認定說法不實、違法，不用等法院裁定，就可直接加註警語一個月，警告可能為假訊息，市占超過10%列為「指定線上平台服務提供者」都納管，包括臉書、Dcard、YouTube等。

周韻采指出，現行業者都已在刑事訴訟 法、社維法等規範下，下架一些不當言論，但政府立新法不思保護使用者權益，卻要求更大的言論管制。例如，不用等法庭審理就可先標註警語，假設林智堅論文抄襲案被標註警語、不得傳播或警告是假訊息，林智堅根本不會被公開檢驗；如果桃園市長選舉結束，台大審定結果才出來，可能就造成不可逆結果。

國家政策研究基金會昨天召開座談會，就草案內容提出評析與建議。台北中國時報報導，NCC前委員、世新大學廣播電視電影 學系副教授何吉森直言，該法草案只有內容管制，已非數位中介服務而是數位中介管制，應該退回。該草案出爐的時候，連數位發展部都還沒正式成立，NCC到底有沒有跟數發部、公平會、經濟部智財局、司法院等相關機關認真討論過？

政大法學院副教授廖元豪也指出，網路平台基本上是絕大部分人的發聲管道，尤其是各種公共事務評論，最大的場域就是在網路上，因此，「數位中介服務法」千萬不能讓大家覺得談政治，會比談論其他事情還可怕。他指出，當網友發現批評執政黨會被下架，但批判影視明星不會有事，那之後大家就只會去批判影視明星，而這就是中國大陸的現狀。

NCC前委員、清華大學科技法律研究所副教授翁曉玲表示，該草案有未審先判問題，影響言論自由。