機場舉牌阻誘騙人口販運 綠委：真的沒用

台灣人遭誘騙販運至柬埔寨事件頻傳，近期更逐漸轉移陣地到緬甸等其他東南亞國家，行政院日前召開跨部會專案小組會議研商，政院官員表示，政府將加強與泰國、馬來西亞等國展開跨國合作，盼能攔阻、打擊跨國詐騙 與人口販運，並且展開救援台灣民眾等行動。

至於國民黨 指控此案是因民進黨 上任後貧富差距更惡化，是國人被柬埔寨集團詐騙的結構性原因，政院官員表示，柬埔寨詐騙事件與國際地緣關係、社會發展都有關係，最早是中國大陸受害最深，隨著人力空缺和疫情、解封等都有關，會受到影響的也不只是台灣。

民進黨立委何志偉則指出，除了警方在機場舉牌之外，行政院可以有更多的做法，因為「只是舉牌，真的沒有用」。

國民黨立委洪孟楷昨直言，外交部第一線人力不足，負責急難救助的外交人員僅一人，點名外交部長吳釗燮「要不要親自來看看？」外交部回應表示，將視實際救援需要，隨時調整人力。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗質疑，困在柬埔寨的台灣人超過兩千人，面對家屬焦急、難過，外交部除了發新聞稿、喊口號，有拿出具體辦法嗎？

曾銘宗說，國民黨已有三個立委前往柬埔寨嘗試營救，希望吳釗燮不要只會打嘴砲，趕快想辦法。