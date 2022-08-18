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文旦2周要賣6萬噸 陳吉仲：一大壓力

記者彭宣雅／台北18日電
「柚」見壓力山大 農委會主委陳吉仲（左）坦言今年文旦產銷是「一大壓力」。昨他與立法院長游錫堃及立委劉建國在立法院推銷斗六文旦柚。（記者黃義書／攝影）
「柚」見壓力山大 農委會主委陳吉仲（左）坦言今年文旦產銷是「一大壓力」。昨他與立法院長游錫堃及立委劉建國在立法院推銷斗六文旦柚。（記者黃義書／攝影）

中國大陸禁台多項農產品，最立即受影響的是正要進入採收期的文旦柚。由於今年文旦產銷期短，白露到中秋僅短短三天，農委會主委陳吉仲昨坦言，短短兩周要賣6萬公噸文旦，對農委會、農會、電商等單位是「一大壓力」。農委會也啟動收購加工果（次級果）分別做食品與精油，並鼓勵消費者節前節後都可吃。

陳吉仲昨才在台北一連出席文旦網購活動開跑和斗六柚來了記者會，今天馬上要南下參加台南文旦首航日本的記者會，馬不停蹄推內外銷，足見產銷壓力真的很大。

陳吉仲說，今年文旦10大產區約產7萬公噸文旦，因文旦幾乎都在白露前後採收，上周麻豆斗六開始採收，下周進入瑞穗產地，但今年白露到中秋僅三天，等於短短兩周要將約逾6萬公噸的文旦送到消費者手上，對農委會、農會、電商平台是一大壓力。

其中，過去一年銷陸約5000公噸，受陸禁令衝擊，目標今年轉3000公噸外銷、2500公噸加工，以及500公噸團購等，盼維持住文旦產地價格。

農委會農糧署長胡忠一說，大果加工收購每公斤10元，總量約正常果一到兩成，避免大果進市場影響價格；另受陸禁令影響，如果文旦還被當中秋節水果會很慘，文旦柚後有蜜柚，接著還有白柚、西施柚，因此會當秋季水果，鼓勵民眾節前節後都吃。

中國大陸去年以來一連禁台灣多項農產品，以往農委會主委陳吉仲總是對外稱台灣農產品產銷穩定。但這回面對大陸新禁令距離文旦採收期僅一個月，加上今年白露到中秋僅短短三天，嚴重壓縮產銷期，讓總是誇口的陳吉仲也罕見說出「一大壓力」的真心話。

其實農委會應好好思考文旦產業的未來，該轉作、該減量的就去做，政府補助只是一時，如果每回次級果都是國庫責任，就算沒有大陸禁令，類似產銷失衡戲碼還是會持續上演。

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