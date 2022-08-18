新聞評論／20年經濟最好，淪人口被販賣國

連續多日，台灣人因求職被誘騙至柬埔寨等地從事詐騙，遭犯罪集團控制行動自由，或成為人球不斷轉賣乃至傳聞被摘除器官，驚悚情節不斷曝光。對此，蔡政府無能為力，只能派警員在機場 舉牌勸阻，或被動等待民間及其他組織協助救援。蔡政府近年一再宣稱，「台灣經濟是20年來最好」，「有政府、會做事」，「超前部署」；但一遇到真實硬仗，這些口號都瞬間變成泡沫。

中研院日前發表「台灣貨幣金融改革政策建議書」，院士王平直言台灣經濟奇蹟已經消失了20年，等於是台灣「失落的20年」，而政府遲遲未能提出前瞻方案。這項評論，無異戳破蔡總統自詡「20年來經濟最好」的牛皮。試想，即使台灣半世紀前處於「開發中」國家階段，也不曾有民眾被當成「豬仔」賣到國外奴役；而蔡政府力推「新南向」多年，台灣民眾反被推到經濟落後地區淪為人口販運羔羊，實是莫大的諷刺！

觀察這波柬埔寨、緬甸的詐騙及人口販運事件，受害者主要是台灣社會底層的青年或失業中年。他們多半在國內找不到工作，有些人背負著家中債務，或積欠地下錢莊高利貸，在詐騙集團 的「高薪騙術」誘惑下，以為前往政府鼓吹的「新南向」國家即可一圓淘金美夢。更悲慘的是，不少原民部落的年輕人經由口耳相傳，一個拉一個淪為詐騙集團的獵物。他們到了當地，才發現從事的是詐騙工作，除行動遭到控制，凌虐、性侵、摘除器官等駭人聽聞事件層出不窮。

這些人口販運問題的另一面，是台灣橫行20多年的詐騙集團始終未能根除，因而造成犯罪惡行「壯大、升級」的結果。這些犯罪集團，選擇柬埔寨、緬北的「法外之地」落腳，並與當地或中國大陸犯罪集團結合，形成可觀的跨國犯罪網絡，甚至將人口販運至中東，或在海上直接摘除受害人器官，凶狠而冷血。蔡政府六年來力推新南向政策，一味宣傳美好的一面，卻從未提醒國人前往東南亞國家工作的可能風險。更糟的是，出事之後，台灣的駐外人員連聯絡處理的管道都沒有。

由於蔡政府始終無法施力，台灣受害者能逃離柬、緬的犯罪巢穴，靠的都是民間團體，諸如「全球反詐騙組織」，台灣的「慈濟」，乃至台灣幫派或義務參與救援的網紅。此一現象，愈發凸顯政府束手無策的窘境。詐騙集團橫行非始自今日，數年前大陸發動打擊詐騙犯罪，許多台灣詐騙集團成員被逮往大陸受審，蔡政府當時還爭著把嫌犯攔搶回台受審。兩相對照，當年搶嫌犯回台受審，結果卻以輕罪結案，毫無懲治作用；如今，則是要搶救被害者卻救不到人。蔡政府長於「表面功夫」，卻為自己種下了惡果。

諷刺的是，這次內政部長徐國勇向泰國 駐台代表尋求協助，根據的是《台泰共同打擊跨國經濟及相關犯罪協議》，這還是2013年馬政府時期所簽。這次，能救出一批過境泰國、差點要被送去緬北的台灣人，靠的也是此協議。兩岸原可聯手對付人口販子和詐騙集團，但在兩岸關係冰封下，兩岸共同打擊犯罪協議被束之高閣，蔡政府更顯得一籌莫展。

台灣人在柬埔寨遇難求助無門的問題，聯合報6月便曾大幅報導，政府卻遲無作為。面對當地還有數百件求助案件，上千名赴柬國後失聯的台灣人生命飽受威脅，多少家庭深感煎熬，政府卻只能在機場舉牌勸阻。台灣經濟如果像蔡政府宣稱的那麼美好，何以人民卻墜入第三世界難民遭販運及奴役的火坑？