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艾成大馬赴台打拚20年 餐廳副業慘賠500萬

記者杜沛學／台北18日電
艾成(左)與王瞳曾在經營的餐廳品嘗自家餐點。(本報資料照片)
艾成(左)與王瞳曾在經營的餐廳品嘗自家餐點。(本報資料照片)

艾成從小被當成天才栽培，從未學過鋼琴，卻能聞樂而彈奏，在馬來西亞參加大大小小比賽，心心念念就是到台灣發片圓星夢，但赴台20多年，他始終懷才不遇，5年前創業「艾叻沙」，全盛時期有4家店，卻因疫情影響，一家一家收，如今僅台北慶城街店，以及在竹東與人合夥的海南雞飯餐廳「艾記」。

艾成驚傳墜樓身亡，他生前遭憂鬱症纏身，與妻子王瞳感情分分合合，而演藝事業和餐飲副業也一直起起落落，今年4月底忍痛收掉艾叻沙西門町創始店慘賠500萬，他一度在直播鏡頭前哽咽。而8月初他也直播透露餐飲業下一步計畫，當時興致勃勃、相當有衝勁，沒想到無法見證期盼的東山再起。

艾成5年前投資200萬於台北西門町開「艾叻沙」創始店，主打馬來西亞家鄉美食，最輝煌時期一度拓展了3家分店。無奈受疫情衝擊，陸續關店；8月1日艾成開直播，透露出借慶城街店面給王瞳參演的新戲「決勝的揮拍」拍攝，自己也軋一角，就是本色演出餐廳的老闆。

直播中，艾成也提到自己副業狀況，雖然西門店收攤，但慶城街一號店位在上班族人潮頗多的市區，推出外帶便當抵抗疫情。他也和另一位老闆同框，大讚自家便當料多實在，還自嘲：「我們不是負債500萬嗎？還有錢買藜麥啊？」

艾成 疫情 王瞳

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