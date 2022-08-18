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藝人艾成教友面前墜樓亡 妻王瞳哭癱

台灣新聞組／新北18日電
艾成昨不幸墜樓身亡，得年40歲。(本報資料照片)
艾成昨不幸墜樓身亡，得年40歲。(本報資料照片)

藝人艾成17日上午驚傳墜樓身亡，得年40歲，妻子王瞳在前往宜蘭拍戲途中接獲噩耗，強忍喪夫之痛，從宜蘭驅車飛奔蘆洲分局說明，王瞳不知艾成輕生原因，警勘驗現場排除有他殺嫌疑；據了解，艾成長期深陷受憂鬱症所苦，事發前一天，他的精神狀況時好時壞，王瞳陪他聊了一夜直到清晨才出門，豈料發生憾事天人永隔。

來自馬來西亞的艾成，當年以選秀節目「超級偶像」冠軍之姿出道，原以為得以在演藝圈大展鴻圖，但2016年遇到人生低谷，一度癲狂如有惡魔附身般，會突然瘋狂吼叫、出現自殘、攻擊他人行為，瘋狂程度連療養院也不收，最後在王瞳與教友不離不棄在教會陪伴40天，親友們更24小時輪班盯著，才救回艾成，事後艾成曾在教會淚崩分享：「如果沒有他們，我早就死了。」

艾成疑似憂鬱症發作墜樓，據了解，16日晚他在蘆洲住處，情緒又出現不穩，不但口語呢喃，還雞同鴨講，王瞳及友人給予勸慰，但仍無法撫平他的情緒。17日一早王瞳需到宜蘭工作，於是聯繫教友接替代為照看，上午10時許，2名教友抵達，在社區一樓接下王瞳遞給家裡鑰匙，旋即搭電梯前往艾成家，豈料，教友一打開門就見艾成眼露驚恐蜷縮身體，蹲在客廳一角，教友一度先安撫，怎知艾成突然站起、轉身往房間陽台衝，教友緊追查看，前後不到1分鐘，艾成就消失在眼前，墜落在蘆洲捷運站3號出口。

而王瞳到蘆洲製作筆錄後，赴板橋殯儀館處理後事，她全程呆滯、虛脫，神情憔悴，透過民視鳳凰藝能總經理趙善意表示，「意外發生後，我們緊急通知艾成馬來西亞的家人，並協助家人們申請相關入境申報手續，等艾成家人抵達後陸續協助處理。」

王瞳和大5歲的艾成歷經10年愛情長跑、分分合合，2019年女方一度陷入與馬俊麟的不倫戀風波，艾成始終不離不棄，挺過危機之後，兩人於2020年7月閃電登記結婚，但婚後王瞳在直播中控訴，艾成參與感太低、宛如跟機器人結婚，屢傳婚變，兩人之後接受心理諮商，後透過教會幫助慢慢好轉，無奈發生憾事。

王瞳和艾成當初因合作拍戲生情，一開始王瞳媽媽不喜歡艾成，老是嫌艾成經濟狀況不穩定、長得不夠體面，反對兩人交往；但王瞳和馬俊麟爆出不倫戀之後，艾成沒口出惡言，還多次公開為王瞳講話，就連王瞳被馬俊麟老婆提告，艾成還是一句「不要怕！我們家人一直都會在」力挺。

兩人相依相惜，艾成透露有一天在教會唱歌到一半頭昏，回家測血壓飆高到170、心跳120多下，狀況嚴重，睡覺不敢閉眼，一手緊抓老婆王瞳的手，另一手放在自己的心臟上，更對她交代遺言：「妳不要睡，我怕明天見不到妳。」

而小兩口7月27日才開心分享結婚2周年喜悅，艾成當時還真情告白，獻唱「不想失去你」；為了紀念結婚紀念日，艾成很早就準備好驚喜，訂了寵物友善餐廳，帶著老婆約會慶祝，未料才21天，2人卻已天人永隔。

艾成17日上午疑似因情緒因素，於捷運蘆洲站旁共構大樓墜樓身亡，警方到場鑑識調查。...
艾成17日上午疑似因情緒因素，於捷運蘆洲站旁共構大樓墜樓身亡，警方到場鑑識調查。(記者曾原信／攝影)
歌手艾成墜樓身亡，17日妻子王瞳(中)緊戴口罩、漁夫帽現身警局，做完筆錄後快速離...
歌手艾成墜樓身亡，17日妻子王瞳(中)緊戴口罩、漁夫帽現身警局，做完筆錄後快速離開。(記者曾原信／攝影)
艾成從自宅7樓墜落，當場沒有生命徵象。(記者林昭彰／攝影)
艾成從自宅7樓墜落，當場沒有生命徵象。(記者林昭彰／攝影)

艾成 王瞳 憂鬱症

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