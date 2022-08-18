「阿嬤在冰箱」 孫揭5年藏屍案 老婦兒詐領近70萬補助

新北市蔣姓老婦死後被藏在住家冰箱5年未入殮，她兒子（中）涉嫌以亡母名義詐領社福補助，17日到新北市立殯儀館陪同相驗。(記者王長鼎／攝影)

新北市87歲蔣姓老婦死後被兒子藏在住家冰箱5年未入殮，就讀國中孫女向社工吐露此事才被發現，警方查出老婦兒子5年來詐領社會補助近70萬元(台幣，下同，約2萬3366美元)。近年來失業、偶打零工的他稱沒錢葬母，願償還補助金，檢方昨訊後請回，朝遺棄屍體、詐欺、偽造文書罪嫌究辦。

據了解，老婦兒子15日向學校稱女兒拿刀自殘，手腕傷痕累累，隔天他女兒告訴老師及社工，從國小開始便遭父親家暴 、性騷 ，更向老師爆料祖母遺體被父親冰在家中冰箱5年。

員警前天前往查訪，在冰箱下層冷藏室發現1具彎腰曲折的僵硬遺體，沒有異味，上層冷凍室是空的，食物冰在另一個小冰箱。警方檢視遺體無外傷，沒有他殺跡象，檢方相驗研判心血管病變致心因性休克死亡。

由於少女身上多處瘀挫傷，警方除帶她驗傷並協助安置少女及聲請保護令，將依法函送其父。老婦兒子否認性騷女兒，稱因勸阻女兒打電玩未果，才氣憤出手打女兒。

「我不是喪心病狂、不孝的人，真的是因為沒錢，才把冰箱當墳墓」。老婦的66歲兒子受訪說，他曾到珠海從事房地產生意近20年，再婚生女，曾年賺100多萬元，在兩岸有3間房子，1500萬元存款，但被朋友騙過錢。

他說，母親病倒後他變賣大陸房產，回台照顧母親，1家3口每月開銷至少3萬元，花光存款，不知管道求援才冰存母親，願設法償還補助，若在台找不到好工作，再赴陸賺錢。

老婦兒子在警詢時表示，原在陸工作，後來母親生病，他帶女兒返台照顧老母，3人租屋同住；母親常住院，2017年10月接回家不久過世，他長期失業，偶爾打工，沒錢下葬。

警方查出，他曾是職業軍人，1983年退伍後每月領榮民就養金1萬4000多元，女兒自2015年每月領2000多元弱勢兒少補助，加上老婦2016年起每月領低收入 老人津貼7759元、租屋補助4000元，全家每月共領2萬8000多元，扣除租屋每月1萬元有餘；懷疑他刻意隱匿母親死訊，母親逝後58個月來領取相關補助加每年3000元重陽禮金，共69萬4000多元。