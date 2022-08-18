王必勝估台疫情下周升溫 北部會更多

指揮官王必勝說，北部疫情正在上升，預期下周起整體疫情升溫，北部會升更多。(本報資料照片)

昨新增2萬4669例本土個案、204例境外移入個案，另中重症111例、死亡33例。新北市個案再破5000例，達5073例，台北市也躍升至第2名、3054例。指揮官王必勝說，北部疫情 正在上升，預期下周起整體疫情升溫，北部會升更多。

彰化縣衛生局長葉彥伯提醒，各縣市社區保護力不同，面對下波疫情，中部需嚴陣以待。如彰化縣累積感染率僅約1成8，但北部縣市均逾2成，「中南部下波疫情，恐比北部更嚴重。」

但王必勝說，疫情是否嚴重，與尚未感染人口百分比、疫苗 施打率、人口稠密度等因素相關，台灣幅員不大，南北差異小。

昨中重症新增2例「孩童多炎症症候群」（MIS-C）個案，分別為1歲和3歲男童，皆未接種疫苗。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，目前百例MIS-C只有19人接種過疫苗，提醒家長盡速帶幼童接種疫苗，尤其5歲以下兒童風險較高。

王必勝說，127萬劑BNT幼兒疫苗明抵台，等7天完成檢驗封緘，最快下周末開打。

另台灣疫苗推動協會理事長黃玉成說，全世界MIS-C以8到10歲孩子罹病機率較高，台灣卻是5歲以下，研判為臨床醫師因緊張過度診斷，近期將與相關醫學 會討論臨床診斷標準。指揮中心發言人莊人祥說，MIS-C已有通報定義，若醫界願協助讓定義更精確，指揮中心樂於採納並修改。

此外，目前需滿5個月才能打第4劑，但台大公衛教授陳秀熙說，英國針對長照機構住民和工作人員的研究發現，第3劑接種84天後就無法有效預防感染，預防重症及死亡風險的效益也下降；且多篇針對年長者研究證實，接種第4劑疫苗可更有效預防症狀感染、重症及死亡，但目前台灣長者第4劑施打率僅約3成上下。

陳秀熙建議，政府應提高第4劑打氣，如鼓勵長者接種副作用較小的Novavax疫苗，並應考慮縮短第4劑間隔至8到12周。莊人祥說，將請衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組專家進一步評估。