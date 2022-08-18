我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張艾嘉叔叔「俠隱」作家張北海紐約去世 享壽86歲

舊金山市長年薪35.1萬元 居然不是領最多的公務員

八方雲集在美展店 明年南加州達8間

記者嚴雅芳／台北18日電
八方雲集預計年底美國再開一家新門市，明年將拓展至8家，主要皆位於南加州。(本報資料照片)
八方雲集預計年底美國再開一家新門市，明年將拓展至8家，主要皆位於南加州。(本報資料照片)

八方雲集昨日召開法說會，董事長林欣怡指出，預計年底美國再開一家新門市，明年將拓展至8家，主要皆位於南加州。另外，2024年將挺進北加州，包括設置北加州中央工廠和開出北加州第1家八方雲集門市，同時啟動美國其他州的區域加盟授權。

林欣怡表示，今年3月底在南加州爾灣區工業市開出首店，獲得很大回響，目前單日營收維持在1.5萬美元，客單價27美元，今年底將開出第2間門市。南加州明年前3季每季會新增2間店，預計明年底前南加州會達到8間。

林欣怡強調，2023、2024年會著重拓展美國市場，也不排除與其他州合作夥伴以區域授權方式拓展市場。另外，八方雲集在美國會進行新店型測試，明年2、3月開出的兩家新店，其中1家是小店型，只提供外帶；第2季開出的店有1家會落腳在大華超市，以進駐美食街的型式開出。

明年5月展店觸角將延伸到聖地牙哥，距離中央工廠有兩個多小時車程，但看好聖地牙哥消費力，這家門店將會是面積最大的店。

林欣怡表示，八方雲集明年美國會測試大店型、小店型、純外帶與美食街等，有助進一步擬定美國市場的發展策略。

八方雲集總經理張瑞蓮說，未來最大成長動能在美國市場，保守估計，美國單店的純益率約15%，若把美國工廠和門店一起計算，只要美國月營收達100萬美元，就可突破損益兩平點。

八方雲集前年底併下連鎖餐飲丹堤咖啡，後來碰上兩波疫情，對內用為主的丹堤帶來很大衝擊。張瑞蓮指出，經過店型調整與轉型，但成效不如預期，內部正在評估，若丹堤第4季業績仍未改善，將會設下停損。而因疫情影響績效表現不佳的八方雲集大陸福建約22間門市，也計畫第4季有停損動作。

加州 南加 北加

上一則

台人頻傳在柬埔寨受騙 國民黨：蔡政府新南向政策失能

下一則

機場舉牌阻誘騙人口販運 綠委：真的沒用

延伸閱讀

川普想出席安倍晉三9月國葬 但決定權在拜登手上

川普想出席安倍晉三9月國葬 但決定權在拜登手上
北加州中文學校聯合會拜訪世界日報 合作開創新局

北加州中文學校聯合會拜訪世界日報 合作開創新局
台海風險升高 國務院：準備好與台灣合作應對長期挑戰

台海風險升高 國務院：準備好與台灣合作應對長期挑戰
WSJ：敏感高科技術輸中 商務部幾全放行 批評者促修改出口管制

WSJ：敏感高科技術輸中 商務部幾全放行 批評者促修改出口管制

熱門新聞

中芯國際前獨立董事蔣尚義。（本報系資料庫）

蔣尚義：加入中芯國際是個錯誤 也是我做過的蠢事之一

2022-08-11 10:15
自主防疫期間應遵守之防疫規範。(圖：指揮中心提供)

台灣邊境檢疫再鬆綁 9月1日起4天自主防疫改「1人1室」

2022-08-15 02:28
台灣外交部常務次長俞大㵢（右）在桃園機場迎接參院外委會亞太小組主席馬基。（台外交部提供）

5參眾議員14日至15日訪台 將見蔡英文、拜會立法院

2022-08-14 08:21
林智堅（右）與立委鄭運鵬（左）。(本報資料照片)

台大論文抄襲案 林智堅退選桃園市長 民進黨換鄭運鵬

2022-08-12 03:40
論文門纏身，林智堅宣布退選桃園市長，民進黨改派鄭運鵬上陣。（取材自udnTV）

直播／認論文寫作瑕疵 林智堅致歉宣布退選桃園市長

2022-08-12 03:10
台退將于北辰在政論節目談攔截中共飛彈。（三立電視截圖）

台退將于北辰的「天弓三發數學題」 考倒兩岸網友

2022-08-14 10:26

超人氣

更多 >
好市多好逛好買 但這10種食物 專家不建議購買

好市多好逛好買 但這10種食物 專家不建議購買
南加大20歲學生買這支股票 1個多月賺了1.1億元

南加大20歲學生買這支股票 1個多月賺了1.1億元
川普勢力反撲？共和黨懷俄明州初選 麗茲錢尼敗北

川普勢力反撲？共和黨懷俄明州初選 麗茲錢尼敗北
住在80年代轟動全美殺人魔凶宅 屋主：幽默面對一切

住在80年代轟動全美殺人魔凶宅 屋主：幽默面對一切
55歲王祖賢披海青禮佛 被拍到「素顏脫口罩」照片

55歲王祖賢披海青禮佛 被拍到「素顏脫口罩」照片