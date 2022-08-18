八方雲集在美展店 明年南加州達8間

八方雲集預計年底美國再開一家新門市，明年將拓展至8家，主要皆位於南加州。(本報資料照片)

八方雲集昨日召開法說會，董事長林欣怡指出，預計年底美國再開一家新門市，明年將拓展至8家，主要皆位於南加州 。另外，2024年將挺進北加 州，包括設置北加州中央工廠和開出北加州第1家八方雲集門市，同時啟動美國其他州的區域加盟授權。

林欣怡表示，今年3月底在南加 州爾灣區工業市開出首店，獲得很大回響，目前單日營收維持在1.5萬美元，客單價27美元，今年底將開出第2間門市。南加州明年前3季每季會新增2間店，預計明年底前南加州會達到8間。

林欣怡強調，2023、2024年會著重拓展美國市場，也不排除與其他州合作夥伴以區域授權方式拓展市場。另外，八方雲集在美國會進行新店型測試，明年2、3月開出的兩家新店，其中1家是小店型，只提供外帶；第2季開出的店有1家會落腳在大華超市，以進駐美食街的型式開出。

明年5月展店觸角將延伸到聖地牙哥，距離中央工廠有兩個多小時車程，但看好聖地牙哥消費力，這家門店將會是面積最大的店。

林欣怡表示，八方雲集明年美國會測試大店型、小店型、純外帶與美食街等，有助進一步擬定美國市場的發展策略。

八方雲集總經理張瑞蓮說，未來最大成長動能在美國市場，保守估計，美國單店的純益率約15%，若把美國工廠和門店一起計算，只要美國月營收達100萬美元，就可突破損益兩平點。

八方雲集前年底併下連鎖餐飲丹堤咖啡，後來碰上兩波疫情，對內用為主的丹堤帶來很大衝擊。張瑞蓮指出，經過店型調整與轉型，但成效不如預期，內部正在評估，若丹堤第4季業績仍未改善，將會設下停損。而因疫情影響績效表現不佳的八方雲集大陸福建約22間門市，也計畫第4季有停損動作。