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新南向收益首度超越大陸 台商轉向投資恐成常態

記者巫其倫／台北17日電

中國大陸堅持清零、封城影響衝擊供應鏈，CRIF中華徵信所發布統計，今年第一季整體上市公司認列新南向轉投資收益達1621.8億元（台幣，下同，約54億美元）、年增187.5%；相較下，第一季認列大陸轉投資收益僅1026.45億元、年減10.63%，此為新南向投資收益首度彎道超車大陸，預估第二季也將維持相同態勢。學者認為，今年大陸情況特殊，但若投資不確定性持續增加、美中科技戰延續，台商繼續轉往新南向投資恐變成常態性趨勢。

中華徵信所指出，大陸與新南向投資收益出現明顯轉折，很可能是兩地投資「黃金交叉」的起點，之所以出現消長，主因是大陸堅持清零、封城，第二季大陸經濟成長率僅0.4%，上半年成長率也降至2.5%；而上半年新南向地區經濟成長率仍高，台商投資最多的新加坡及越南，上半年成長率分別達4.4%及6.42%。

不過，台經院院長張建一指出，上海封控加上近日四川限電令，各種經濟活動被迫暫停，這部分可能持續對台商在陸轉投資收益產生影響；就數字來看，台商在東南亞轉投資效益已超過大陸，但大陸今年狀況較特殊，未來還是要回歸常態情況持續觀察較準確。

中華徵信所則預估，第二季認列新南向轉投資收益將較第一季成長，估上看1800億元，再創單季收益新高；至於大陸投資收益雖有鴻海支撐，但恐難維持去年同期1426億元水準，且不排除將至1200億元水準。

中華徵信所說明，新南向投資真正啟動轉捩點是發生在去年，除疫情影響外，美國拜登總統上台後，並未放鬆對陸貿易政策，在半導體產業也持續壓迫大陸發展空間，使台商明顯感受到全球供應鏈趨勢，減少對大陸代工倚賴，因此大型台企在新南向國家布局快速升溫。

去年台灣對新南向投資金額即呈現爆炸成長達105.97%，投資金額達58.28億美元，再度刷新單年投資金額新高。今年上半年台企對新南向投資金額達20.65億美元，已首度超對陸投資的17.96億美元。

張建一則認為，當初新南向政策主要就是協助台商分散風險，且目前正面臨美中貿易戰衍生地緣政治考量、大陸內部不確定包括限電、封控、都會造成廠商投資影響，未來新南向轉投資可望有「隨波逐流」效果，逐漸形成上下游產業群聚後，屆時有機會逐漸取代大陸。

投資 供應鏈 封城

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