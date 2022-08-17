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觀察站／中介法學歐盟學半套 蔡政府只想管假訊息

記者 馬瑞璿

談起「中介法」，NCC言必稱是借鏡歐盟「數位服務法」而成；但蔡政府沒說的是，歐盟一次推出兩套法，旨在促進數位經濟市場健康茁壯，台灣只取其中一套，擺明只想管制所謂假訊息，卻從來不思考將數位平台相關經濟政策一併納入考量。政府高舉歐盟法令當遮羞布，學人學半套，最後恐淪為東施效顰。

全世界都想納管數位平台，但是究竟要從哪個角度管，歐盟做出了示範。歐盟認為，要管理數位平台，絕對不能只管不實資訊、不能只管定向廣告，也要思索大型數位平台會不會帶來市場壟斷風險；因此，歐盟是一次推出「數位服務法」（DSA）、「數位市場法」（DMA），一套管理定向廣告問題，另一套管制平台壟斷問題，不僅匡正數位市場亂象，也讓數位經濟市場更茁壯健康。

台灣政府想模仿歐盟，嚷著要納管數位平台，最後NCC擬訂「中介法」卻只管一半，另一半與市場壟斷息息相關的法令宛如人間蒸發。

平台經濟已是生活一部分，但大型平台在使用內容、演算法、抽取分潤上是否合理都有討論空間，現行營運模式衝擊各種產業；政府既想管數位平台，就更應該為台灣數位經濟產業發展做長遠思考。

歐盟

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