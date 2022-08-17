數位中介法遭疑放任暗黑行銷 學者憂只管內容不管經濟

國家通訊傳播委員會（NCC）16日舉行「數位中介服務法」第二場公開說明會。(記者馬瑞璿／攝影)

國家通訊傳播委員會（NCC）修訂「數位中介服務法草案」，昨天舉行第二場公開說明會，公民團體、學者憂心，草案規範在法院核發限制令前，主管機關可要求網路平台先對「不實內容」加註警語，恐影響人權、言論自由，且國際間十分在意大型跨國數位平台的定向廣告、不當利用演算法、濫用個資 「暗黑行銷」等議題，草案卻完全未提。

世新廣電系副教授何吉森指出，中介法草案一直強調治理，裏面充滿內容管制，卻缺少經濟管制，尤其歐盟 數位服務法（DSA），最關切數位平台透過運算法得知使用者喜好，進而做出定向廣告推介，但在台灣的中介法裡面卻隻字未提，忽視大平台業者的廣告、搜尋、行銷等產生的影響。

目前大型數位平台對於爭議訊息，通常會加註中立性警語，提醒民眾可再做詳細查證。何吉森指出，按歐盟規範，加註警語主要是教育 宣導、警示作用，但在中介法草案裡的警示相關文字，在人民感受上就是貼黃標，已經是處分，可能影響民眾言論自由。

律師林俊宏指出，司法負荷量已非常大，若選舉期間網路言論都需進入資訊限制令，法院有沒有足夠量能去審理？

除了加註警語問題，有些數位平台會直接下架爭議內容，台灣人權促進會也提出，「中介法」應該要關注平台過度刪除資訊的狀況。NCC綜合規畫處科長劉佳琪指出，有注意到過度刪除資訊的情況，因此希望創設社會問責機制，讓使用者行政救濟。

NCC綜合規畫處長王德威說，NCC主要是規範網路活動，對於經濟部分應該有類似DMA的法律規範。