新建工程落後…台偏鄉9校央廚 趕不上開學供餐

行政院長蘇貞昌16日率隊到嘉義縣民和國小視察中央廚房，學生吃得開心，卻有九處中央廚房工程開學前還在趕進度。(記者呂慧瑜／攝影)

行政院去年4月宣布投入逾60億元(台幣，約2億美元)推動偏鄉學校中央廚房計畫，當時稱是兒童節大禮，行政院長蘇貞昌昨天率隊到嘉義縣民和國小大啖央廚料理，稱「孩子的營養午餐已準備周到」；但教育部 日前公布截至7月20日的統計，39校新建廚房中，有9校工程進度落後，恐趕不上開學供餐，只能靠鄰校支援或與團膳廠商短期採購應急。

教育部國教署長彭富源上月赴行政院會報告偏鄉學校央廚計畫，當時政院會後也提供簡報懶人包，但彭富源在會後記者會上的簡報卻「少了一頁」，缺的這頁便是新建、擴建中央廚房的工程進度，其中顯示有9校新建工程進度落後。

開學在即，記者8月14日隨機走訪桃園市永安國中、草漯國小、新坡國小三校新建央廚，只見建物才剛塗上水泥風乾，工人頻繁進出，建築工程、水電管線工程同步進場，更別談室內裝修、廚具進駐等後續工作尚未完成；但距開學只剩半個月，依官方原本預告，7月底就應該完工。

據了解，國教署近來緊盯各校工程進度，學校天天被「追殺」。某新建廚房學校校長說，大家都盡力了，只能說「政策實在太趕」，現階段就是工程一邊進行，一邊同步申請使用執照，待鷹架拆除後，馬上請建管單位入校審核；另所學校則將一樓規畫為央廚，二樓以上作為食農教室及儲存空間，打算先啟用一樓供餐，二樓再慢慢裝修。

因應蘇揆昨下鄉視察，教育部還在臉書 風光宣傳偏鄉學校央廚9月上路。但對於最新工程進度，教育部僅回應進度落後是因天候不佳、缺工缺料，經學校連日加強工程進度，目前「尚符進度」，將與地方政府攜手並督導學校「積極趕辦」。但被問到開學後有幾校廚房能正常供餐？教育部已讀不回。

若開學還是趕不及？有國小校長說，舊廚房未拆，廚具也還在，開學後前兩周將先以舊廚房應急供餐；也有團膳業者說，近來已有學校開始拜託鄰校廚房支援供餐，也有學校找團膳廠商支援桶餐。

「這兒童節禮物收得很辛苦。」一位不具名地方教育首長抱怨，從工程設計到發包驗收，全需要時間，現在接近要申請使照也要拜託政府自己人審快一點，「我們希望走路，行政院卻要我們跑步，又要我們不能跌倒」。