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500元買20顆水雷爆竹 面臨逾5年徒刑

記者曾健祐／台中17日電
卓男自稱從抖音上買到水雷爆竹，經鑑定具殺傷力，檢方依槍砲罪嫌起訴他。(記者曾健祐／翻攝)
卓男自稱從抖音上買到水雷爆竹，經鑑定具殺傷力，檢方依槍砲罪嫌起訴他。(記者曾健祐／翻攝)

卓姓男子透過抖音平台花500元買20顆「水雷爆竹」，深夜在大街邊騎電動車邊引燃亂丟，結果自己被爆裂聲嚇到摔車，民眾報警。警方事後查扣掉在現場的1顆「水雷爆竹」，送驗發現具有殺傷力，卓辯稱好奇、好玩，「不知這麼嚴重」，仍被檢方依槍砲罪持有彈藥罪起訴，法定刑5年以上重罪。

檢警調查，卓男今年初透過抖音和不詳買家聯繫，以500元價格買到20顆造型奇特的「水雷爆竹」，3月24日深夜11點多，他騎乘電動平衡車行經台中市后里區復興街時，拿其中1顆點燃後朝附近的住戶丟擲。

不料水雷爆竹爆炸威力強大，發出巨響伴隨濃煙，卓自己被嚇到，跌倒在地，褲子中放的另一顆滾出掉落，他嚇得離開現場。鄰居驚醒後查看，發現疑似爆裂物報警；轄區警方見它外型奇特，且附近監視器拍到爆炸時的可怕威力，送交刑事局鑑定，確認結構完整，是具殺傷力、破壞力的點火式爆裂物。

警方循線逮捕卓男，卓稱是上網購買，其中19顆已全數引爆，當初買的是水雷爆竹、水鴛鴦之類的東西，是出於好玩目的，不知道鑑定出來這麼嚴重。

檢警認為卓男聲稱水雷爆竹是從抖音平台上購入，但追查無該網頁，卓對於用途、實際來源含糊其詞，懷疑說詞避重就輕。

檢方根據現場監視器、警方蒐證結果及鑑定報告，認定卓男涉犯槍砲彈藥刀械管制條例第7條第4項非法持有爆裂物、刑法第186條之一第一項非法使用爆裂物等罪，兩罪想像競合，從重依前罪起訴。

槍砲條例第7條第4項規定，未經許可，持有、寄藏或意圖販賣而陳列槍砲、彈藥及爆裂物者，處5年以上有期徒刑，卓花500元買來爆裂物，恐吃上5年以上牢獄。

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