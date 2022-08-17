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長新冠預估影響48萬人 9月將進入高峰

台灣新聞組／台北17日電
醫師提醒，9月起「長新冠」人數將進入高峰，確診者如症狀遲未改善，應積極就醫。(記者王昭月／攝影)
醫師提醒，9月起「長新冠」人數將進入高峰，確診者如症狀遲未改善，應積極就醫。(記者王昭月／攝影)

台灣昨新增2萬2902例本土個案、 中重症個案40例、死亡16例，死亡個案數近3個月來新低；不過，指揮中心預估BA.5將於8月底、9月初再掀一波疫情，發言人莊人祥說，根據國際疫情經驗，第二波疫情單日確診人數約為前一波一半或更少，高推估為單日6萬人確診。

莊人祥表示，這波BA.2疫情在5、6月達最高峰，單日最多新增9萬例，而距離上波疫情不到3個月，推測許多民眾仍有一定的保護力，再過2、3周BA.5來襲，高推估為單日新增5至6萬例。

另外，8月6日發表於「刺胳針」的荷蘭研究顯示，每8名確診成年人就有1人出現「長新冠」症狀，染疫後3至5個月症狀更嚴重；根據指揮中心統計，台灣20歲以上確診者約387萬人，依此推估逾48萬人將經歷「長新冠」之苦。醫師提醒，9月起「長新冠」人數將進入高峰，確診者如症狀遲未改善，應積極就醫。

這篇研究分析7萬6000多名18歲以上荷蘭成年人資料，將確診者與非確診者配對，並考量確診前就存在症狀，研究結果發現，8分之1的確診者經歷3至5個月長期後遺症，10個常見症狀包括呼吸困難、胸痛、呼吸時疼痛、肌肉疼痛、嗅覺喪失、喉嚨異物感、四肢刺痛、忽冷忽熱、手腳沉重、疲倦。

雙和醫院副院長、胸腔內科醫師李岡遠表示，一旦呼吸道受攻擊，通常只需2、3周就能復原，最近門診發現部分確診者在染疫後3個月仍有症狀，找不到其他原因，就是「長新冠」，可能是身體被誘導出不正常發炎反應、微小血管栓塞，也可能是病毒殘留，通常涉及多個身體系統，需要整合跨科醫師做出最佳處置。

北醫胸腔內科主治醫師周百謙說，台灣疫情高峰在6月，往後推3個月，預期9月進入「長新冠」高峰。目前「染疫康復者門住診整合醫療計畫」僅收治3000餘人，原因在大部分「長新冠」病人先在附近診所、地方醫院治療，除非1、2個月仍治不好，才會至大型醫院接受詳細檢查。

周百謙建議，「長新冠」患者應分級就醫，依主要症狀至相關科別的診所尋求協助。後遺症如為胸痛、胸悶、呼吸困難，應掛胸腔內科；如果出現腦霧、走路沒力氣、四肢刺痛、容易疲倦等症狀，則可看神經內科。若就診超過3個月，症狀仍持續，可請診所醫師轉診到大型醫院「染疫康復者門住診整合醫療計畫」整合門診，接受跨科評估。

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