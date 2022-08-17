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警政署長視察機場舉牌阻赴柬 柯文哲酸：太好笑

記者林麗玉、李奕昕／台北17日電
柯今出席三三企業交流會例會行程受訪再嗆蔡政府，「你說生氣，還不如說是無言，太好笑了。」(圖：北市府提供)
柯今出席三三企業交流會例會行程受訪再嗆蔡政府，「你說生氣，還不如說是無言，太好笑了。」(圖：北市府提供)

台灣人赴海外打工詐騙頻傳，航空警察局在桃園國際機場舉牌勸阻柬埔寨求職詐騙，警政署長黃明昭15日前往視察，被台北市長柯文哲批評「政府只能要警察舉牌」。

台北市長柯文哲在臉書嗆「當人民被囚禁、生命被威脅，這個政府只能要警察在機場舉牌，播映防詐騙短片？」柯今出席三三企業交流會例會行程受訪再嗆蔡政府，「你說生氣，還不如說是無言，太好笑了。」

媒體也追問柯，慈濟救到人，為何台灣政府救不到人？柯再嗆「這我不好意思講，慈濟都買到疫苗，怎麼台灣政府買不到疫苗？」

柯文哲在臉書說，台灣人被騙到柬埔寨工作，結果被凌虐、性侵、賣血，這就是政府宣稱經濟歷來表現最好、基本工資不斷上漲的「幸福台灣」？但當人民被囚禁、生命被威脅，這個政府只能要警察在機場舉牌，播映防詐騙短片？

柯文哲昨天受訪表示，柬埔寨這種事情發生，能夠預防最好，但既然已經發生了，就應該要靜下心來，看怎麼解決，昨天他看了之後不高興的是，怎麼會是警政署長到機場，看警察舉牌？這哪一門子的？

柯嗆蔡政府，「遇到問題，你要處理問題，怎麼會國家提出的解決辦法是這樣，這實在是無言，太好笑了。」怎麼會國家處理的方法是這樣？

柯說，他不敢說要怎麼處理，不過也不應該是這樣的處理方式，太好笑了，每次遇到問題就是應該要有RCA，先將事件簿先做出來，將問題一條條列出來，每個問題再寫解決方案，最起碼就算沒外館，也有代表處，援救工作從旁邊調進來，總是要有短中長期方案，包括緊急救援怎麼做？長期怎麼處理？

柯說，他看到機場舉牌，這實在是，「對啦，不要老是罵人家，不過我看了，實在是太好笑，好啦好啦。」

柯前天也在臉書表示，外交部必須訊令駐外館處展開救援，警政署應即刻展開跨國合作，打擊海外人口販運行為；勞動部更要嚴查不法集團，最後，也請總統蔡英文正視人民生活困境，務實執政、保護人民，「不要讓妳的國民淪為詐騙集團刀俎下的魚肉」。

刑事局指出，機場舉牌或許看似不聰明，卻是在登機門前把守最後一道關卡最有效方式，上月20日起成功勸阻27人放棄前往，每人背後都代表一個家庭，相信民眾能看見航警辛勞。

航空警察局在桃園國際機場舉牌勸阻柬埔寨求職詐騙，警政署長黃明昭（左二）昨天前往視...
航空警察局在桃園國際機場舉牌勸阻柬埔寨求職詐騙，警政署長黃明昭（左二）昨天前往視察。(記者李奕昕／翻攝)
航空警察局在桃園國際機場舉牌勸阻柬埔寨求職詐騙，警政署長黃明昭（左）16日前往視...
航空警察局在桃園國際機場舉牌勸阻柬埔寨求職詐騙，警政署長黃明昭（左）16日前往視察。(記者李奕昕／翻攝)
航空警察局在桃園國際機場舉牌勸阻柬埔寨求職詐騙，警政署長黃明昭（中）16日前往視...
航空警察局在桃園國際機場舉牌勸阻柬埔寨求職詐騙，警政署長黃明昭（中）16日前往視察。(記者李奕昕／翻攝)

機場 詐騙集團 警察

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