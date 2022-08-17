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行車糾紛案外案 警救出差點被賣到泰國的女子

記者巫鴻瑋、王駿杰／新竹17日電
新竹市1名21歲女子遭到人蛇集團囚禁，被警救出。圖為新竹火車站。(記者黃瑞典／攝影)
新竹市1名21歲女子遭到人蛇集團囚禁，被警救出。圖為新竹火車站。(記者黃瑞典／攝影)

新竹市1名21歲女子日前遭到人蛇集團囚禁並痛毆，準備將她送往泰國賣身工作，沒想到人蛇集團成員在外因行車糾紛、砸車遭警方盯上，員警前天上門搜索，意外發現案外案、救出遭囚女子，檢警認案件重大，將涉案6人依販運人口聲押，昨晚法院已裁定收押3人，另外3人候裁定。

據了解，新竹市警方前天凌晨4時許，獲報東區發生行車糾紛，有3名男女當街持棍棒、空氣槍砸車後逃逸，經追查身分確認是何姓（32歲）、葛姓男子（30歲）及張姓女子（31歲）；警方循線找上3人租屋處，前往搜索拘提。

員警在租屋處內搜索時，意外發現21歲的被害女子遭到囚禁，全身多處傷痕，經詢問得知，她過幾天就準備被強迫送往泰國「工作」，警昨再發現還有另外3名男子參與綁架，分別是毋姓（28歲）、張姓（28歲）及陳姓（28歲）男子，共6名男女涉案。

遭到囚禁的女子因為欠錢，被人蛇集團成員找去喬債務，沒想到竟遭到連帶控制行動，準備把她直接「賣」給泰國詐騙集團換現金。

由於6名人蛇疑似不是第一次將人囚禁送往東南亞，檢察官向新竹地院聲請羈押禁見何男等6人，其中何男、葛男及張女已裁定收押。

泰國 詐騙集團 東南亞

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