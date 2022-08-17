我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最新／台「超偶」40歲男星艾成 傳7樓墜樓身亡

申請論文苦下功夫 矽谷台灣移民二代錄取4名校

拐1人赴柬埔寨可賺10萬 警破人蛇集團聲押2人

記者陳宏睿、簡慧珍／連線17日電
張姓女子涉經營人蛇集團，高薪誘騙國人前往柬埔寨等地從事詐騙，至少10多人受害。(記者陳宏睿／翻攝)
張姓女子涉經營人蛇集團，高薪誘騙國人前往柬埔寨等地從事詐騙，至少10多人受害。(記者陳宏睿／翻攝)

檢警掃蕩詐騙台灣人赴柬埔寨犯罪集團，彰化市張姓女子等人涉嫌在臉書、IG等平台，張貼應徵打字員工作，以月薪10萬元(台幣，下同，約3337美元)誘騙被害人前往柬埔寨從事不法，刑事局查出張女等人已安排10餘名台人出國，前天逮捕張女等4人，檢方昨晚訊後聲押張女跟林姓男子，另1人交保、1人請回。

台灣人被騙去柬埔寨從事不法頻傳，始作俑者是在台灣的詐騙犯罪集團，刑事局中打本月初獲報，41歲張姓女子涉嫌與同夥在臉書、IG等平台，張貼「高薪聘請到柬埔寨或泰國等國家從事打字、電腦工作、博弈機房等合法高薪行業人員」等文字訊息，涉嫌詐騙。

警方查出張女等人是在臉書如「偏門工作」等社團PO文，被害人上當，集團成員就接送到旅館住宿等辦理護照及簽證，接著載送到桃園國際機場搭機出境，過程都有人陪伴監控。

今年5月初，張女陸續指揮旗下30歲林姓男子等人，負責接送、辦理護照、PCR檢測及相關訂購機票等工作，每招募安排1人出境至柬埔寨，成員可獲取10萬元報酬，至泰國則是1萬元至1萬6000元，分工細膩，迄今安排10多人出境。

其中被騙去柬埔寨從事機房詐騙的許姓男子，到國外後發現與應徵工作項目不符，被歹徒限制行動，因許身體出狀況，7月中旬趁機逃回台灣；另名與許同班機王女，被歹徒控制，向家屬勒贖40萬元，王女還傳送錄音檔求救，家屬直至檢警上門才敢透露。

檢警前天在台北、桃園、台中、高雄等地抓人，張女、林男當時正在外交部領事館替5名被害人辦理護照，專案小組逮捕張女、林男和共犯陳男（27歲）、劉女（21歲）等4人，依組織犯罪等罪移送。

彰化地檢署認為，張女等人涉犯刑法意圖營利詐騙使人出國及違反人口販運防制法、組織犯罪條例等罪，且張女和林男有滅證及勾串共犯及證人之虞，向法院聲請羈押禁見；陳男以2萬元交保並限制住居。

詐騙 臉書 泰國

上一則

行車糾紛案外案 警救出差點被賣到泰國的女子

下一則

數位中介法遭疑放任暗黑行銷 學者憂只管內容不管經濟

延伸閱讀

新南向「花百億換台人被騙」 藍委赴柬促兩岸共打救人

新南向「花百億換台人被騙」 藍委赴柬促兩岸共打救人
2歹徒偽裝工程人員意圖闖民宅 華童開門被毆傷

2歹徒偽裝工程人員意圖闖民宅 華童開門被毆傷
見臉書「偏門工作」廣告 情侶赴柬被賣 家人200萬救回

見臉書「偏門工作」廣告 情侶赴柬被賣 家人200萬救回
泰攔轉機12台人 幫派男疑人蛇聲押...8人是受害者

泰攔轉機12台人 幫派男疑人蛇聲押...8人是受害者

熱門新聞

中芯國際前獨立董事蔣尚義。（本報系資料庫）

蔣尚義：加入中芯國際是個錯誤 也是我做過的蠢事之一

2022-08-11 10:15
國民黨副主席夏立言。圖／本報系資料照

解放軍演敏感時刻...國民黨副主席率團訪中 行程曝光

2022-08-09 09:45
台灣外交部常務次長俞大㵢（右）在桃園機場迎接參院外委會亞太小組主席馬基。（台外交部提供）

5參眾議員14日至15日訪台 將見蔡英文、拜會立法院

2022-08-14 08:21
自主防疫期間應遵守之防疫規範。(圖：指揮中心提供)

台灣邊境檢疫再鬆綁 9月1日起4天自主防疫改「1人1室」

2022-08-15 02:28
林智堅（右）與立委鄭運鵬（左）。(本報資料照片)

台大論文抄襲案 林智堅退選桃園市長 民進黨換鄭運鵬

2022-08-12 03:40
論文門纏身，林智堅宣布退選桃園市長，民進黨改派鄭運鵬上陣。（取材自udnTV）

直播／認論文寫作瑕疵 林智堅致歉宣布退選桃園市長

2022-08-12 03:10

超人氣

更多 >
林心如靠霍建華肩度假放閃 46歲曬比基尼身材太狂

林心如靠霍建華肩度假放閃 46歲曬比基尼身材太狂
超安全且優於定存 巴菲特公司75%的錢停泊在此

超安全且優於定存 巴菲特公司75%的錢停泊在此
社安金調漲趕不上通膨 這10大支出吃掉退休老本

社安金調漲趕不上通膨 這10大支出吃掉退休老本
鋰電池火災今年已126起 紐約市府機關擬禁放電單車電池

鋰電池火災今年已126起 紐約市府機關擬禁放電單車電池
中國命令科技巨頭交出演算法 外媒驚：前所未聞

中國命令科技巨頭交出演算法 外媒驚：前所未聞