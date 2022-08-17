拐1人赴柬埔寨可賺10萬 警破人蛇集團聲押2人

張姓女子涉經營人蛇集團，高薪誘騙國人前往柬埔寨等地從事詐騙，至少10多人受害。(記者陳宏睿／翻攝)

檢警掃蕩詐騙 台灣人赴柬埔寨犯罪集團，彰化市張姓女子等人涉嫌在臉書 、IG等平台，張貼應徵打字員工作，以月薪10萬元(台幣，下同，約3337美元)誘騙被害人前往柬埔寨從事不法，刑事局查出張女等人已安排10餘名台人出國，前天逮捕張女等4人，檢方昨晚訊後聲押張女跟林姓男子，另1人交保、1人請回。

台灣人被騙去柬埔寨從事不法頻傳，始作俑者是在台灣的詐騙犯罪集團，刑事局中打本月初獲報，41歲張姓女子涉嫌與同夥在臉書、IG等平台，張貼「高薪聘請到柬埔寨或泰國 等國家從事打字、電腦工作、博弈機房等合法高薪行業人員」等文字訊息，涉嫌詐騙。

警方查出張女等人是在臉書如「偏門工作」等社團PO文，被害人上當，集團成員就接送到旅館住宿等辦理護照及簽證，接著載送到桃園國際機場搭機出境，過程都有人陪伴監控。

今年5月初，張女陸續指揮旗下30歲林姓男子等人，負責接送、辦理護照、PCR檢測及相關訂購機票等工作，每招募安排1人出境至柬埔寨，成員可獲取10萬元報酬，至泰國則是1萬元至1萬6000元，分工細膩，迄今安排10多人出境。

其中被騙去柬埔寨從事機房詐騙的許姓男子，到國外後發現與應徵工作項目不符，被歹徒限制行動，因許身體出狀況，7月中旬趁機逃回台灣；另名與許同班機王女，被歹徒控制，向家屬勒贖40萬元，王女還傳送錄音檔求救，家屬直至檢警上門才敢透露。

檢警前天在台北、桃園、台中、高雄等地抓人，張女、林男當時正在外交部領事館替5名被害人辦理護照，專案小組逮捕張女、林男和共犯陳男（27歲）、劉女（21歲）等4人，依組織犯罪等罪移送。

彰化地檢署認為，張女等人涉犯刑法意圖營利詐騙使人出國及違反人口販運防制法、組織犯罪條例等罪，且張女和林男有滅證及勾串共犯及證人之虞，向法院聲請羈押禁見；陳男以2萬元交保並限制住居。