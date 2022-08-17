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原民青年受騙赴柬埔寨亡 最後暗阻朋友：你不要來

記者魏斌／屏東17日電
被害人家屬驚恐陳述家人在柬埔寨現況，情緒激動哽咽，周春米（右）不斷安撫，呼籲政府即刻展開行動。(記者魏斌／攝影)
被害人家屬驚恐陳述家人在柬埔寨現況，情緒激動哽咽，周春米（右）不斷安撫，呼籲政府即刻展開行動。(記者魏斌／攝影)

台灣人遭誘騙赴柬埔寨打工，疑遭不人道對待甚至性凌虐引發關注。民進黨立委周春米、伍麗華昨天舉行緊急記者會，會中有3位被害人家屬勇敢現身，伍麗華哽咽呼籲台灣人勿再譴責被害人，因為部落就有一位原住民，在揪同班同學出國訊息中暗藏一句「你不要來」，因此遭致命一擊，魂斷異鄉，出國2個月最後只剩一罈骨灰。

屏東警方清查，迄今為止，全縣已受理民眾遭詐騙出國49人，原住民18人，其中以三地門鄉8人最多。周春米、伍麗華昨天上午召開緊急記者會，邀請3位家人被騙赴柬的原民出席，他們驚恐陳述家人在柬現況，伍麗華憂心族人安全，在會中數度泣不成聲。

伍麗華說，誘騙出國案有典型三部曲，剛開始出國會透過臉書訊息報平安，說賺了錢就會回來，但過了一段時間後失聯，行動、通訊疑遭監控，臉書帳號疑也遭人奪走，之後對方會提出兩項條件，若不以2萬美元贖人，就得再設法拉5人出國，形同「抓交替」。

據台灣中國時報報導，其中，1名花蓮原民青年家境並不富裕，他在6月前往柬埔寨，隨即被人蛇集團控制，家人在7月間向伍麗華陳情求助。由於青年付不出高額贖金，只得在好友名單中，勸誘友人至柬國工作，最終找上了從小到大的好友兼同班同學，但他卻在好友即將答應的前一刻，寫了一句「你不要來」，就此斷了音訊。家屬在8月5日接到其死亡通知及一張僅有頸部以上的照片，只見青年口吐白沫，已明顯死亡，對方僅淡淡地表示，青年在8月1日因吸毒過量去世。家屬為了讓青年回家，只能含淚選擇簽署火化同意書。伍麗華說，人蛇集團招募過程早有一套腳本，也許在邀約好友同時，一旁有人架著槍、有人拿著電擊棒，但青年冒著被電擊、毆打、凌虐的下場，不願陷害好友，「最後友人沒有出國，但他自己也回不來了！」由於青年的照片只看見頸部以上，家屬懷疑，器官可能早已被摘除販售。

伍麗華泣訴，救援再不啟動恐有更多人受害，稍有延遲只能等著收屍。

周春米強調，此案是跨國跨境的犯罪組織，境管機關應即刻清查，過去1年間國人赴泰國、越南、柬埔寨的總人數，並主動了解是否有人因護照逾期或居留逾期遲未返國，全面盤點可能受害人數，政府更應展開跨國合作，即刻尋求NGO組織協助，主動追查救援，一刻都不能等。

另外，台灣人被騙到柬埔寨案件燒不停，警政署掌握至少有120人失聯，如加上今年3月起受理報案，至少344人待援救。但救援不見得被領情，航警局昨天攔下1名台南男子，其母親擔心他被騙去柬埔寨報案，男子卻稱已出國旅遊多次，不是要去工作，堅持出發。

立委周春米（左三）、伍麗華16日開記者會，呼籲政府營救滯柬受難國人。(記者魏斌／...
立委周春米（左三）、伍麗華16日開記者會，呼籲政府營救滯柬受難國人。(記者魏斌／攝影)

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