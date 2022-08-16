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台灣茶將採溯源新制 杜絕混充茶賺暴利

記者黃宣翰、彭宣雅／台南16日電
台南市調查處人員查獲業者涉嫌以越南茶混摻台灣茶後以假亂真，牟取暴利。(記者黃宣翰／攝影 )
台南市調查處人員查獲業者涉嫌以越南茶混摻台灣茶後以假亂真，牟取暴利。(記者黃宣翰／攝影 )

台南檢調搜索查獲，有不肖業者低價採購越南茶，摻入台灣茶製成「台灣高山茶」，4年來上百人受騙，不法獲利逾億元(台幣，下同，約333萬美元)。由於混充茶時有所聞，農委會預告「指定台灣茶葉為應登錄溯源資訊之農產品」草案，將溯源制度導入台灣茶，以避免不肖業者用低價進口茶混充優質台灣茶銷售。

據了解，台南檢調循線追查發現，某茶廠負責人周姓男子以每斤2、3百元低價採購越南茶，再以每斤500至750元不等價格採購台灣茶，自行以7比3比例摻雜後，透過烘焙技術以假亂真，風味、口感連專業人士也難辨，再以標有「杉林溪高山茶」、「阿里山高山茶」、「梨山茶」及「福壽梨山」等的4兩真空袋分裝，以每斤1000至1500元價格，透過蝦皮及淘寶等購物網站、直播，將混充茶葉賣給兩岸消費者，部分賣給茶行。

檢調搜索查扣30台斤真空袋及混充茶葉逾250包，總重約4650公斤，還有真空包裝機、自動分裝機及茶葉自動挑梗機，周被依違反食品安全衛生管理法、詐欺及商品虛偽標記等罪嫌移送偵訊，聲押禁見獲准。

農委會說，近年台灣高價精品茶遭低價進口茶混充，除了加強市售茶品產地標示聯合稽查外，為使消費者採購國產茶時可清楚辨識，並比照雞蛋溯源制度，依農產品生產及驗證管理法規定研訂上述草案，規範茶葉產品包裝除應依衛福部食藥署規定標示外，若產地標示為「台灣」者，需再提供國產茶產品追溯條碼、產銷履歷或有機標章等其中之一的溯源資訊。

農委會為此已於茶葉產區，辦理16場產業說明會，廣納茶農及業者看法。

根據農委會統計，2020年台灣茶年產量1萬1883公噸，年產值約67億多元。因而有不肖業者看好台灣茶葉供不應求，以低質或劣質茶葉混充茶台灣高級茶葉賺取暴利。嘉義縣阿里山茶農說，混充茶利潤驚人，逾10倍以上，真的很可惡，一旦被查獲還讓阿里山茶名聲受損。根據調查人員調查，其中以越南茶冒充台灣高等茶最多。

且不肖業者混充茶手法愈來愈精細，以台南檢調這次查獲的案件為例，食藥署將混充茶送到桃園農業改良場以科學方法檢驗，才查出混充茶葉。

製茶師說，近年混茶葉抓得較嚴，因茶改場引進儀器，能辨別出茶葉上土壤是來自台灣或越南進口，但刑責或罰款較輕，奸商還是繼續混茶，建議抓到公布姓名，另政府應針對進口茶葉嚴格把關，別讓人拿去混茶。

台南市政府主任消保官馮祺雯說，消費者如買到劣質茶葉，可保留茶葉袋或剩餘茶葉，等司法調查刑案部分確實屬實後，向消保官申請消費調解爭議，或直接向法院提民事求償。律師江信賢說，民眾食用當下認為有疑慮也可送交檢驗，如發現不法，可將所持發票、產品內容、或檢驗報告，送交警察局或調查站嚴懲不肖商家。

台東地檢署上月查獲疑似混充茶葉。(記者王宏舜／翻攝)
台東地檢署上月查獲疑似混充茶葉。(記者王宏舜／翻攝)

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