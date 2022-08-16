黑白集／水利會歸國有 大法官只會背書？

農田水利會改為公務機關，影響基層農民權益，在野黨聲請釋憲，憲法法庭判決合憲。在野黨立委質疑全部收歸國有，「比共產黨還共產黨」。(記者黃仲裕／攝影)

蔡政府將水利會收歸國有並改為官派，在野黨聲請釋憲，憲法法庭判決「完全合憲」。近幾年，只要牽涉政治利益，大法官 判決幾全站在蔡政府一方，這結果並不意外。

台灣農田水利事業歷史悠久，存續時間甚至早於清領、日據和民國統治。早期不乏農民自己出錢出力興建，因此水利設施是公有或私有，難以一概而論。正因如此，即使威權統治時期，也不敢貿然將之收歸國有。

蔡政府甘冒大不韙將水利會收歸國有，其實與水利會效能或水權無關，純屬政治利益考量。其目的，是要將長期比較親藍的水利會系統人事，納入自己版圖。在政治掛帥的前提下，雖涉及「侵害人民財產權」，蔡政府卻裝作無視。最諷刺的是，原屬農民、水利會主導的水權，從此變成了政府「德政」，農民還得向政府感恩戴德。

大法官替政治背書的可笑判決，已非首例。如不當黨產條例，法界質疑甚多，大法官卻用各種抽象名詞判定「合憲」。兩者之別，大概只是黨產條例侵奪的是政黨和相關民間團體的財產，而《農田水利法》侵奪的則是基層農民組織的權益吧。

釋憲文說對一事：「水利會公法人或機關化，是政治面問題」。大法官向權力靠攏稱臣，什麼「憲法守護神」、「人民權利守護神」角色均蕩然無存，只剩背書功能而已。(轉載自聯合報)