中華少棒隊花車亮相 威廉波特遊行受歡迎

陳奇亨教練（車上右二）與隊醫張南雄博士（右一）率中華小將遊行，受到僑胞及民眾夾道歡迎。（特約記者廖華傑／攝影）

2022威廉波特 少棒聯盟世界大賽（LLWS)於美國時間15日下午5時30分閃亮登場，因疫情停辦兩年的國際組賽事也重新舉辦，適逢Little league baseball 世界少棒聯盟成立75週年，世界少棒聯盟特別擴大舉行，美國組及國際組各增加兩支球隊參賽，由原本的16支球隊增加到20支球隊，使得安靜悠閒的威廉波特小鎮，再度熱鬧了起來。

台北市福林國小棒球隊打敗南韓隊後代表遠東區出賽，也是中華少棒隊時隔7年後再赴美國賓州威廉波特比賽。中華隊曾拿過17次世界少棒賽的冠軍。

在賽事開始之前，威廉波特鎮上都會舉辦 GRAND SLAM PARADE花車遊行 活動，今年邁入第16屆，小鎮居民幾乎都會早早守在4th street 兩旁，準備好各式各樣的要給球員簽名的小物，球員也會發送糖果、零食給兩旁的居民，球員們相互交換禮物，索取對方的國旗，各隊球員還會登上遊行車輛，由鼓號樂隊帶領前進。

球員們手舉國旗，向沿街的居民揮手致意，呈現世界一家的氛圍，歡笑聲隨著花車延綿不絕。這也是總部向各個球隊及從世界各地來參與威廉波特世界少棒錦標賽的遊客、球迷致意的方式。

威廉波特少棒聯盟世界大賽即將於8月17日正式開打，中華隊第一場賽事則是安排在18日下午1時，將對上歐非區代表隊-義大利少棒，期待首戰勝利。賽制為雙淘汰制，連贏五場則可奪冠。