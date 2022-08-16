高溫早到 台電：夏月電價提前是趨勢

經濟部次長、台電代董事長曾文生受訪坦言，「台灣一定會走上夏月電價提前這條路」。(記者潘俊宏／攝影)

受極端氣候因素影響，台灣出現高溫 的時間也越來越早，經濟部次長、台電代理董事長曾文生昨日受訪坦言，「台灣一定會走上夏月電價提前這條路」。他認為，夏月電價若提前實施，非夏月電價相對降低，用戶調整用電型態的動機也會更強。

曾文生表示，今年最高尖峰用電4070萬瓩仍然在7月下旬大暑前後出現，但是在極端氣候下，台灣可能在4月、機組都還沒歲修完成時就出現高溫。由於連年高溫提前來臨，台電在去年就評估過夏月電價是否提前，他認為這是未來趨勢，「台灣一定會走上這條路」。

事實上，去年電價審議會已同意台電提案高壓用戶夏月電價提前5月中實施，但仍待與用戶溝通完畢，因此直到今年也未上路，粗估約2.5萬戶受影響。至於全民都一起提前夏月電價的部分，僅止於評估，並未在審議委員會中提案。

目前夏月電價是6月1日實施，若夏月電價提前，經濟部和台電都表示並非「漲電價」，而是在全年平均電價不變基礎下提前實施夏月電價，非夏月電價相對就會降低。曾文生指出，電價價差變高，工商業高壓用戶在尖峰時間調整用電動機會更強，未來時間電價效果也會愈來愈強。

將尖峰與非尖峰電價差距拉大，不是只有台電這麼想，電力專家與學者也一致認為，若要讓上至用電大戶、下至一般民眾都能有充分動機「節電」或「改變用電習慣」，就一定要製造「誘因」，而節電與不節電的電費開銷差距越大，用戶才會想方設法節電，甚至民間的節能產品、企業的能源規畫人才需求，也都會擴大，進一步達到帶動新興產業的效果。因此，無論是夏月電價與非夏月電價的具體差距擴大、時間電價的時段費率差距增加、或是節能成效給予的電費折扣等，都可能更有效的帶動大小用戶進行節能。