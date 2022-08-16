我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山亞裔任婆婆遇襲案 3青少年落網 另一14歲嫌在逃

中制裁蕭美琴、柯建銘等7人 禁本人及家屬入境中港澳

新南向「花百億換台人被騙」 藍委赴柬促兩岸共打救人

台灣新聞組／台北16日電
國民黨立法院黨15日舉行記者會。（圖：國民黨團提供）
國民黨立法院黨15日舉行記者會。（圖：國民黨團提供）

台灣民眾到柬埔寨求職遭囚禁虐待事件頻傳，國民黨立法院黨團昨舉行記者會，呼籲內政部將此案提報行政院治安會報研提具體措施，由行政院長蘇貞昌強力協調，營救受困民眾。國民黨立委鄭正鈐、洪孟楷及吳斯懷昨也以國會外交名義飛往柬埔寨，與駐胡志明辦事處專案小組會合，盼透過民間機構建立救援機制。

國民黨立院黨團總召曾銘宗表示，不少台灣民眾前往東南亞國家遇到詐騙、或遭強摘器官等情形，相關部會雖正努力設法營救，但力道仍不足；他並指出，政府花費上百億台幣推動新南向政策，不僅沒看到成效，卻換來民眾遭受詐騙、虐待，呼籲政府必須要有作為，負責新南向政策的新南向辦公室及無任所大使林佳龍必須出面說明。

藍委孔文吉說，據媒體披露，目前至少有4000多名台灣人滯留柬埔寨，報案僅340件，警政署到目前為止，只能到機場舉牌去勸阻年輕人不要柬埔寨，這樣的做法遠遠不夠的。

藍委葉毓蘭也說，據NGO救援組織資料顯示，約有2000至5000位台人遭販運到泰國、緬甸KK園區從事詐騙工作，或被當豬仔般輾轉賣到其他國家，強迫從事勞動、賣淫，甚至遭摘除器官販賣。

曾銘宗呼籲，內政部應提報到行政院治安會報中，透過蘇貞昌主持的治安會報，有效整合各部會資源並列管，目前雖有政委羅秉成主持相關專案會議，力道仍不夠，應由蘇揆全力協調各部會研擬具體措施，強力執行，營救受困民眾。

與會的外交部亞太司長周民淦表示，警政署近期已全力動員在各處宣導勸阻，外交部也在官網設置海外求職陷阱宣導的專區；周也指出，駐胡志明市辦事處5月已設置專案小組，任務是加強跟柬埔寨國安警政單位的聯絡，希望全力救援受困民眾。

據中國時報報導，中華民國與柬埔寨國會友好協會會長、國民黨立委鄭正鈐與洪孟楷、吳斯懷15日以國會外交名義，赴柬和在地台商會等團體見面，商討民間救援管道。但洪孟楷坦言，柬埔寨完全一中政策，與台官方聯繫非常難，加上台灣在柬埔寨沒代表處，需由越南代表處支援，增加聯繫難度，出發前還無法完全確定行程，只能不斷溝通。

藍委陳以信強調，馬政府有兩岸共打，跟東南亞國家有良好犯罪偵查、情報分享，現在兩岸共打出現問題，與東南亞打擊犯罪合作機制是否已中斷？政府應檢視過去所保有共同打擊犯罪管道是否暢通。

國民黨 東南亞 詐騙

上一則

林智堅論文遭爆助理代寫、代上課 藍質疑陳明通默許

下一則

中華少棒隊花車亮相 威廉波特遊行受歡迎

延伸閱讀

比柬埔寨更恐怖 緬甸「KK園區」人口販賣主嫌落網

比柬埔寨更恐怖 緬甸「KK園區」人口販賣主嫌落網
9台灣人遭柬埔寨轉賣緬甸 泰國機場攔下獲救

9台灣人遭柬埔寨轉賣緬甸 泰國機場攔下獲救
柬與中軍事合作 接收遠程火箭炮

柬與中軍事合作 接收遠程火箭炮
解放軍演恫嚇 吳斯懷：有本事直接對老美

解放軍演恫嚇 吳斯懷：有本事直接對老美

熱門新聞

中芯國際前獨立董事蔣尚義。（本報系資料庫）

蔣尚義：加入中芯國際是個錯誤 也是我做過的蠢事之一

2022-08-11 10:15
國民黨副主席夏立言。圖／本報系資料照

解放軍演敏感時刻...國民黨副主席率團訪中 行程曝光

2022-08-09 09:45
林智堅論文遭指控涉抄襲，台大學術倫理審定會9日出面說明。（記者翁唯真／攝影）

林智堅論文抄襲情節嚴重 台大核定撤銷碩士學位

2022-08-08 23:15
台灣外交部常務次長俞大㵢（右）在桃園機場迎接參院外委會亞太小組主席馬基。（台外交部提供）

5參眾議員14日至15日訪台 將見蔡英文、拜會立法院

2022-08-14 08:21
林智堅（右）與立委鄭運鵬（左）。(本報資料照片)

台大論文抄襲案 林智堅退選桃園市長 民進黨換鄭運鵬

2022-08-12 03:40
論文門纏身，林智堅宣布退選桃園市長，民進黨改派鄭運鵬上陣。（取材自udnTV）

直播／認論文寫作瑕疵 林智堅致歉宣布退選桃園市長

2022-08-12 03:10

超人氣

更多 >
跌破眼鏡了…這10種商品 在目標百貨買比好市多划算

跌破眼鏡了…這10種商品 在目標百貨買比好市多划算
解放軍追裴洛西專機吃癟？港媒：美軍電子戰更勝一籌

解放軍追裴洛西專機吃癟？港媒：美軍電子戰更勝一籌
真子公主傳或緊急返日 小室圭恐再落榜 夫婦面臨3困境

真子公主傳或緊急返日 小室圭恐再落榜 夫婦面臨3困境
比裴洛西還高調？國會議員專機離台 路經南海

比裴洛西還高調？國會議員專機離台 路經南海
一條USB搞定偷車 起亞挑戰全美蔓延 芝韓系車遭竊暴增

一條USB搞定偷車 起亞挑戰全美蔓延 芝韓系車遭竊暴增