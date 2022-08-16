新南向「花百億換台人被騙」 藍委赴柬促兩岸共打救人

國民黨立法院黨15日舉行記者會。（圖：國民黨團提供）

台灣民眾到柬埔寨求職遭囚禁虐待事件頻傳，國民黨 立法院黨團昨舉行記者會，呼籲內政部將此案提報行政院治安會報研提具體措施，由行政院長蘇貞昌強力協調，營救受困民眾。國民黨立委鄭正鈐、洪孟楷及吳斯懷昨也以國會外交名義飛往柬埔寨，與駐胡志明辦事處專案小組會合，盼透過民間機構建立救援機制。

國民黨立院黨團總召曾銘宗表示，不少台灣民眾前往東南亞 國家遇到詐騙 、或遭強摘器官等情形，相關部會雖正努力設法營救，但力道仍不足；他並指出，政府花費上百億台幣推動新南向政策，不僅沒看到成效，卻換來民眾遭受詐騙、虐待，呼籲政府必須要有作為，負責新南向政策的新南向辦公室及無任所大使林佳龍必須出面說明。

藍委孔文吉說，據媒體披露，目前至少有4000多名台灣人滯留柬埔寨，報案僅340件，警政署到目前為止，只能到機場舉牌去勸阻年輕人不要柬埔寨，這樣的做法遠遠不夠的。

藍委葉毓蘭也說，據NGO救援組織資料顯示，約有2000至5000位台人遭販運到泰國、緬甸KK園區從事詐騙工作，或被當豬仔般輾轉賣到其他國家，強迫從事勞動、賣淫，甚至遭摘除器官販賣。

曾銘宗呼籲，內政部應提報到行政院治安會報中，透過蘇貞昌主持的治安會報，有效整合各部會資源並列管，目前雖有政委羅秉成主持相關專案會議，力道仍不夠，應由蘇揆全力協調各部會研擬具體措施，強力執行，營救受困民眾。

與會的外交部亞太司長周民淦表示，警政署近期已全力動員在各處宣導勸阻，外交部也在官網設置海外求職陷阱宣導的專區；周也指出，駐胡志明市辦事處5月已設置專案小組，任務是加強跟柬埔寨國安警政單位的聯絡，希望全力救援受困民眾。

據中國時報報導，中華民國與柬埔寨國會友好協會會長、國民黨立委鄭正鈐與洪孟楷、吳斯懷15日以國會外交名義，赴柬和在地台商會等團體見面，商討民間救援管道。但洪孟楷坦言，柬埔寨完全一中政策，與台官方聯繫非常難，加上台灣在柬埔寨沒代表處，需由越南代表處支援，增加聯繫難度，出發前還無法完全確定行程，只能不斷溝通。

藍委陳以信強調，馬政府有兩岸共打，跟東南亞國家有良好犯罪偵查、情報分享，現在兩岸共打出現問題，與東南亞打擊犯罪合作機制是否已中斷？政府應檢視過去所保有共同打擊犯罪管道是否暢通。