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見臉書「偏門工作」廣告 情侶赴柬被賣 家人200萬救回

台灣新聞組／台北16日電
情侶被帶到泰國轉機，轉賣緬甸KK園區。（圖：當事人提供）
情侶被帶到泰國轉機，轉賣緬甸KK園區。（圖：當事人提供）

新北市新莊區20歲吳姓男子昨偕女友出面指控，指年初應徵柬埔寨賭場職缺，卻被逼做詐騙，想辭職遭囚禁虐打，再轉賣緬甸；最後打電話回台向祖父求救，付了200萬元台幣（約6.6萬美元）「贖金」才平安返台，結束異鄉打工噩夢。

吳說今年1月在臉書社團「偏門工作」看見廣告，稱到柬埔寨賭場工作可月入5、6萬元台幣，月休8天還住情侶房，和同齡女友一起應徵，2月由仲介帶去辦護照、買機票出國。

到了才知從事詐騙；對方威脅不想做、業績未達標，就賣器官賠錢；他要求離職被隔離囚禁，關在「小黑屋」拳腳毆打、電擊棒凌虐。

5月中旬，兩人被帶到泰國轉機至緬甸KK園區；對方說「你們是被轉賣過來的，不可能輕易放人」，不過可以打電話回台求救。

吳的爺爺說，長達一個月幾乎每天半夜接到孫子電話，「一直哭，說快要沒時間了，趕快救他們」。他一開始毫無頭緒，四處奔走探聽門道，透過關係找到緬甸當地台籍朋友幫忙，最後付台幣200多萬元將兩人救出；8月4日返台。

他說，去柬埔寨賺錢「真的太危險了，那根本不可能，全部都是騙人的」。

新北市今年調查疑有54人被騙往柬埔寨，救回14人；市長侯友宜昨天說此事超過政治議題，關乎民眾生命，中央處置太慢，類似案件發生應立刻啟動兩方合作，共同打擊犯罪。

被害人阿公表示，不要再想去柬埔寨賺錢，太危險了。（記者林昭彰／翻攝）
被害人阿公表示，不要再想去柬埔寨賺錢，太危險了。（記者林昭彰／翻攝）

緬甸 詐騙 侯友宜

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