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泰攔轉機12台人 幫派男疑人蛇聲押...8人是受害者

台灣新聞組／台北16日電

台灣民眾赴柬埔寨工作遭詐騙案件燒不停，12名台灣人前天從柬埔寨到泰國轉機赴緬甸時被攔下，刑事局協助9人回台，其中42歲何姓男子具幫派背景，疑是詐團共犯，涉犯人口販運罪嫌重大，有串證逃亡之虞，檢方訊後當庭逮捕向法院聲請羈押。

另8人初步認定是遭詐騙出國，疑被控制替假投資詐騙集團招募機手，有人績效不好遭罰半蹲。除何男外，未返台3人也疑是人蛇集團成員，註銷護照後請泰方留置，後續協調遣返。

外交部亞太司長周民淦指出，統計今年1到6月飛柬埔寨民眾6481人，從柬回台3400多人，其中340人立案求助，其餘尚不清楚是自願前往還是無辜被騙。

行政院長蘇貞昌昨天說，中央集結各部會發動「救回、詳查、追究」三大做法聯防詐騙行為，盡力救回所有可能淪為被害人的同胞，也持續追捕背後犯罪集團。

國民黨立法院黨團昨天呼籲內政部提報行政院治安會報研提具體措施。立委鄭正鈐、洪孟楷及吳斯懷昨以國會外交名義飛往柬埔寨，與駐胡志明辦事處專案小組會合，盼透過民間機構建立救援機制。

蘇貞昌說，詐團對較沒警覺心年輕人，騙至海外從事不當工作甚至淪為奴工，非常可惡；警政署目前掌握120位民眾出國動機可能有問題，持續訪查。

警方近期偵破人口販運案四件與竹聯幫有關，檢方聲押獲准6人，包括曾在電影《角頭》任臨時演員的竹聯幫東堂東新會分子李振豪。刑事局說，幫派涉人口販運分飾神鬼，將加強打擊。

詐騙集團 幫派 緬甸

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